Почему Савелий Крамаров на самом деле решил эмигрировать

Савелий Крамаров — один из самых любимых советских комиков, создавший незабываемые образы в "Джентльменах удачи", "Неуловимых мстителях" и "Большой перемене". Но его собственная жизнь напоминала драму с элементами абсурда: получив разрешение на эмиграцию для воссоединения с тяжело больным дядей в Израиле, он в итоге оказался в США, так и не успев к родному человеку.

Арест отца и смерть матери

Савелий Крамаров родился в благополучной семье известного московского адвоката. Однако эта идиллия длилась недолго: отца арестовали вскоре после рождения сына по обвинению в антисоветской агитации. После отбытия срока в лагере Крамаров-старший был снова арестован и сослан в Туруханск, где в 1951 году покончил с собой.

Когда Савелию было 16 лет, от рака умерла его мать. Как пишет биограф Федор Раззаков в книге "Чтобы люди помнили", все заботы о подростке взял на себя дядя — Леопольд Волчек, который опекал племянника еще при жизни сестры, "абсолютно неприспособленной к жизни".

Два дяди

Особую роль в судьбе Крамарова сыграл другой дядя — Аба Савельевич, который позже эмигрировал в Израиль. Именно к нему, заменившему отца, актер мечтал уехать, когда узнал о тяжелой болезни родственника.

Однако советские власти три года отказывали Крамарову в выезде. Причина была циничной: в случае его отъезда все фильмы с участием популярного актера пришлось бы изъять из проката. Для человека, тосковавшего по единственному оставшемуся родному человеку, эти годы стали временем отчаяния и унижений.

В Соединенных Штатах

Только огласка помогла Савелию Крамарову перебраться за границу. Кроме интервью зарубежным СМИ, Крамаров пожаловался американскому президенту Рональду Рейгану. Лишь после этого, в 1981 году, актер смог покинуть родину. Поначалу Савелий Викторович действительно хотел обосноваться в Израиле. Прямого сообщения с Израилем в те годы не было, поэтому Крамаров полетел в Вену, где должен был пересесть на другой самолет. В Вене он встретил знакомого импресарио, организовавшего ему гастроли по всему миру.

Так Савелий Крамаров оказался в Америке. За океаном Крамаров не только снялся в нескольких картинах, но и обзавелся семьей. Правда, с годами актеру доставалось все меньше славы, а с женой, несмотря на наличие общей дочери, он развелся. В 1995 году в жизнь Крамарова ворвалась новая беда: у него обнаружили рак. После операции Савелий Викторович перенес несколько инсультов, в результате чего скончался в том же 1995 году.