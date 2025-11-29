«Я выбрал свободу». Почему советский атлет покинул СССР, но после вернулся

Побеги советских спортсменов за рубеж случались не очень часто, но с середины 1970-х годов достаточно регулярно. Всем известны истории хоккеистов Александра Могильного и Сергея Федорова, фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, а вот о прыгуне в воду Сергее Немцанове слышали немногие. В 1976-м году спортсмен в возрасте 17 лет предпринял попытку сбежать в Канаду, но спустя три недели вернулся в СССР из-за… бабушки. «Лента.ру» — подробнее о самом странном побеге в истории советского спорта.

© ТАСС

«Для КГБ это было грандиозным ЧП: ведь только в самом Монреале находились аж два генерала, не говоря уже о более мелких чинах. В каждой команде имелся специально прикрепленный к ней человек. Хватало и осведомителей», — так в своей книге о побеге Немцанова писала взявшая золото на ОИ-1976 в Монреале в прыжках в воду Елена Вайцеховская.

Но и такие меры безопасности не спасли советскую делегацию от попадания в скандал.

«Приходил в бассейн даже в выходные»

Бабушка заняла центральное место в жизни Немцанова с ранних лет будущего спортсмена. Он родился в небольшом селе Леонидово, что в Сахалинской области, в семье военного летчика. Родители Сергея развелись практически сразу после его появления на свет, мать воспитывала сына до пяти лет, после чего отдала его на воспитание бабушке во Фрунзе (ныне — Бишкек).

В прыжки в воду мальчик попал по чистой случайности. Секция находилась рядом с домом, и бабушка справедливо решила, что внуку необходимо заниматься спортом.

Вскоре оказалось, что они попали в точку, у Немцанова обнаружился талант, который позволял ему претендовать на гораздо большее, чем просто укрепление здоровья.

Через несколько лет после начала занятий стало понятно, что Сергей перерос спортшколу в Бишкеке, тренеры настоятельно рекомендовали прыгуну в воду переехать в Алма-Ату, где была одна из сильнейших на тот момент школ в СССР в этом виде спорта. Бабушка вполне могла бы отмахнуться от такой рекомендации, но поверила во внука. Вскоре они перебрались в Казахстан.

В 13 лет Немцанов начал заниматься в местной спортшколе при спортивном обществе «Динамо» под руководством тренера Галины Михеевой, а к 15 годам он уже побеждал на всесоюзных юниорских соревнованиях. О новой звезде прыжков в воду узнали во всей стране.

В 1974-м он стал победителем чемпионата СССР в прыжках с вышки среди юниоров, а спустя год добавил в копилку аналогичный титул на трамплине. При этом побеждал он за явным преимуществом.

«Так, как он тренировался, не умел работать ни один человек в нашей сборной. Да и в любой другой сборной тоже. Внешних данных у него было немного: маленький, белесый, совершенно не фигуристый мальчишка брал исключительно сложностью и стабильностью. Когда остальные спортсмены выполняли по сто прыжков за тренировочный день, Немцанов делал триста-четыреста. Приходил в бассейн даже в выходные: тянулся, качал мышцы, отрабатывал входы в воду», — рассказывала о Немцанове Вайцеховская.

«Мало тебе не покажется, сволочь!»

Казалось, что при всей своей «вундеркиндности» Немцанов никак не успеет квалифицироваться на Олимпиаду-1976 в Монреале и ему стоит готовиться к домашним Играм-1980 в Москве. Однако незадолго до старта ОИ в Канаде парня включили в состав главной советской сборной, которая приняла участие в престижных международных соревнованиях «Канамекс», проходивших в Канаде, США и Мексике. Немцанов неожиданно взял там серебряную медаль.

Помимо первого международного успеха, на соревнованиях с Сергеем произошла еще одна важная вещь. Он познакомился с прыгуньей в воду Кэрол Линднер из сборной США, которая, судя по всему, стала его первой любовью. Непонятно, куда смотрели сотрудники КГБ, отправлявшиеся на любой международный выезд с советскими спортсменами, но Немцанов, несмотря на незнание английского, успел провести в обществе Лиднер немало времени. Расставались они ненадолго, новая встреча должна была произойти спустя несколько месяцев на Олимпиаде в Монреале.

Тренеры советской сборной ожидали от Немцанова на Играх в Канаде если не победы, то точно попадания в призы на 10-метровой вышке. Каково же было удивление всей советской делегации, когда на турнире Сергей с треском провалился, заняв лишь девятое место в квалификации, которое не позволило ему пройти в финал. Бронзу в этом виде программы завоевал партнер Немцанова по сборной СССР Владимир Алейник, который был моложе его на несколько месяцев. По воспоминаниям Вайцеховской, Сергей просто не справился с эмоциями на главном старте в жизни. После выступления спортсмен расплакался в раздевалке.

«Туда же ворвался один из руководителей олимпийской команды. Минут пятнадцать он безобразно орал, брызгал слюной и топал ногами. Потом процедил: "Ну, подожди, дай только в Москву вернуться… Мало тебе не покажется, сволочь!"», — вспоминала Вайцеховская.

«Это типичное похищение»

Руководство сборной СССР приняло решение отправить Немцанова домой на следующий же день, не дожидаясь закрытия Игр, но вечером спортсмена не обнаружили в олимпийской деревне. Раздавленный поражением и напуганный грядущими санкциями на родине Немцанов скрылся вместе со своей подругой Линднер. Она не смогла квалифицироваться на Игры в Монреале, но прилетела в Канаду, чтобы поддержать возлюбленного.

Из олимпийской деревни юноша в компании американки и ее друзей отправился в домик на озере, где познакомился с сыном русских эмигрантов Джорджем Могилянским. Тот грамотно обработал находящегося в тяжелом психологическом состоянии атлета и убедил того запросить политическое убежище в Канаде. Чтобы Сергею легче думалось, новый знакомый выписал ему чек на 20 тысяч долларов. Немцанов согласился, а история тут же стала достоянием СМИ.

В СССР не скрывали раздражения и недоумения от случившегося. Несколько высоких чинов в КГБ лишились должностей, а вице-президент советского НОК и член МОК Виталий Смирнов назвал исчезновение Сергея типичным похищением.

«Послушайте, речь идет об очень юном парнишке, а его родители сейчас в Советском Союзе. Я не могу найти никакой причины, почему этот юноша, который не знает английского или другого иностранного языка, который только что закончил обычную школу, по какой причине ему просить политического убежища?» — Виталий Смирнов.

В СССР требовали немедленного возвращения Немцанова на родину, справедливо апеллируя к тому, что несовершеннолетний не может просить политического убежища. Но канадцы нашли выход и предоставили Сергею туристическую визу ровно до его 18-летия. Тем не менее, была организована встреча Немцанова с сотрудниками советского посольства, на которой прыгун в воду подтвердил намерение остаться в Канаде, повторяя одну и ту же фразу «Я выбрал свободу».

Но в СССР не сдавались и вскоре организовали вторую встречу, на которой сотрудники КГБ достали козырь из рукава. Сергею включили аудиозапись, на которой его бабушка умоляла внука вернуться на родину и не оставлять ее одну.

«У меня комок в горле, говорю канадцам: плевать я хотел на все — свое будущее, карьеру — поехали в посольство», — вспоминал Немцанов.

«С ним не разговаривал ни один человек»

В беглецах Немцанов пробыл всего три недели, а его решению вернуться на родину, помимо обращения бабушки, поспособствовало обещание советских властей не применять никаких санкций. И они формально сдержали это обещание. По возвращении в СССР спортсмена не посадили в тюрьму, не выгнали из сборной и даже не закрыли ему выезд за рубеж. Правда, было одно очень веское «но».

«Сергей по-прежнему много тренировался, ему по-прежнему не было равных на вышке, но даже там, где за прыжок можно было без колебаний ставить 10 баллов, он получал 6,5. Официально Немцанову не возбранялось выезжать за границу на международные турниры, но всем было понятно, что при таком судействе домашних соревнований он никогда больше не попадет в сборную команду. К тому же с ним не разговаривал ни один человек. Сторонились», — рассказывала Вайцеховская.

Потихоньку судейский бойкот Немцанова сошел на нет, но, когда это окончательно произошло, сам спортсмен сильно просел по уровню. Мастерство никуда не делось, но психологическая устойчивость не позволяла бороться за высокие места на международном уровне. В 1979-м он все же выиграл чемпионат СССР в прыжках с вышки и квалифицировался на домашнюю Олимпиаду в Москве, но занял на ней лишь седьмое место.

После этого атлет в возрасте 21 года завершил карьеру, отслужил в армии, женился. У него родился сын, но вскоре он развелся с супругой.

В 1990-е Немцанов открыл в Алма-Ате свой автосервис, какое-то время неплохо зарабатывал, но имел проблемы с алкоголем. В нулевые Сергей все-таки осуществил задуманное еще в 1976-м и перебрался за океан, но уже в США, где обосновался его сын. Там он женился второй раз, воспитывает дочку и не вспоминает о событиях 50-летней давности. О реальных мотивах того странного поступка советского атлета остается только догадываться.