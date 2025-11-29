Какой была самая дерзкая операция ГРУ

Холодная война была эпохой не только ядерного паритета, но и дерзких диверсионных планов. Одной из самых засекреченных страниц этого противостояния считается операция советского спецназа 1987 года, в ходе которой на территории США были размещены портативные ядерные заряды.

© globallookpress

Стратегический замысел

Согласно ряду источников, включая публикации военного обозревателя Марка Штейнберга, в январе 1987 года ГРУ Генштаба СССР приступило к реализации сверхсекретной операции. Её целью было не уничтожение городов, а нейтрализация стратегических ядерных сил США на самом уязвимом этапе — в момент старта.

Три группы спецназовцев получили на вооружение ранцевые ядерные фугасы мощностью от 5 до 20 килотонн. Эти устройства, оснащённые сейсмическими датчиками, планировалось скрытно разместить в радиусе 10 км от шахтных пусковых установок МБР «Минитмен» в районе Скалистых гор. Расчёт был прост: при пуске ракеты сейсмический датчик должен был активировать заряд. Возникшая ударная волна силой всего 0,3 атмосферы на квадратный метр была способна опрокинуть многотонную «Минитмен» на старте, вызвав её детонацию на собственной территории США.

Невидимое вторжение

На военно-морской базе в Петропавловске-Камчатском группы спецназовцев садились на дизель-электрические подводные лодки проекта 877 «Варшавянка».. Малошумные субмарины пересекали северную часть Тихого океана, оставаясь незамеченными.

Одна из групп, насчитывавшая девять человек, благополучно достигла залива Хуан-да-Фука в штате Вашингтон. До побережья участники операции добрались на надувной лодке, «проскользнув» мимо береговой охраны США. Имея при себе поддельные документы на имя эмигрантов из Восточной Европы, диверсанты арендовали микроавтобус. В Америке они старались не привлекать особого внимания, выдавая себя за разбитных туристов с байдарками. На колёсах диверсанты прибыли к подножью Скалистых гор, где находятся основные базы запуска «Минитменов». Продвигаясь пешком и сплавляясь по рекам, спецназовцы достигли одного из укромных уголков Монтаны или Северной Дакоты. Там они оставили взрывное устройство в «спящем» состоянии. Чтобы сейсмический датчик фугаса начал фиксировать сотрясения земной коры, его следовало активировать радиосигналом со спутника. А это зависело от политической воли руководства страны.

Выполнив миссию, сотрудники ГРУ повернули на юг. Уже в Мексике, на полуострове Юкатан, они арендовали судно и морем достигли Кубы.

В общей сложности разные группы диверсантов установили в США три ядерных заряда, «срок годности» которых не превышал четырёх лет. Как известно, эти устройства так никогда и не сработали. После распада СССР, в 1993 году, русские признались в содеянном «дорогим западным партнёрам». По сообщённым Москвой координатам американцам удалось найти лишь два ядерных фугаса. Одно из устройств бесследно пропало. Кто знает, не оказалась ли в итоге эта «переносная атомная бомба» на «чёрном рынке»?

А была ли диверсия?

Подтвердить истинность описанных событий сложно. Официальные характеристики советских ядерных фугасов никогда не публиковались (хотя само существование малогабаритных «ядерных мин» подтверждалось российским генералитетом в 1990-х годах). По сведениям всё того же Марка Штейнберга, в СССР изготавливали «ранец ядерный» РЯ-6 весом 25 кг. Есть версия, что он был скопирован с аналогичных американских устройств. Боезаряд РЯ-6, созданный на основе радиоактивных элементов тория и калифорния, помещался в корпус из дюралюминия, который крепился на лямках за спиной. От вредного излучения носителя ранца защищал чехол из освинцованной ткани. Мощности в 0,2-1 килотонну хватило бы для уничтожения стратегических объектов – электростанций, плотин, аэропортов. Возможно, существовали и более мощные модификации портативных атомных бомб. Есть версия, что в 1970-х годах на случай китайского вторжения Советский Союз оборудовал «ядерно-фугасный» пояс вдоль собственных границ.

С исторической точки зрения спецоперация была вполне возможна. Несмотря на объявленную Михаилом Горбачёвым политику Перестройки, во взаимоотношениях с Западом до осени 1987 года «потепления» не наблюдалось. С начала 1980-х годов СССР страдал от последствий обвала цен на нефть, спровоцированного администрацией Рональда Рейгана. А проведённая американцами в апреле 1986 года военная операция против социалистической Ливии сильно «задела» Кремль.

Так что Горбачёв вполне мог дать добро на то, чтобы «прощупать» американскую оборону. С другой стороны, чисто военный аспект авантюры сомнителен. Всех ракетных шахт не «заминируешь», а кроме того, у противника оставались ядерные подлодки. В случае же обнаружения «фугасов» международный скандал мог достичь запредельных масштабов.

Ещё хуже было бы, если бы одна из бомб случайно взорвалась. Подобный сценарий развития событий описан в романе Тома Клэнси «Все страхи мира». По сюжету книги палестинские террористы с помощью портативного устройства производят в Денвере 15-килотонный ядерный взрыв. Это едва не выливается в полноценную ядерную войну между СССР и США.

Вероятно, помня об операции 1987 года, США и Россия с начала 1990-х годов стали укреплять береговую оборону. Однако проблема дизельных подводных лодок, способных «втихую» действовать на мелководье, сохраняется и в XXI веке. По мнению некоторых военных экспертов, опыт ядерно-диверсионных рейдов времён Холодной войны может пригодиться России в случае полномасштабного конфликта с НАТО.