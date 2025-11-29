Почему Солженицын назвал Федора Крюкова настоящим автором «Тихого Дона»

В истории русской литературы XX века есть загадка, сравнимая по накалу страстей лишь с шекспировским вопросом. Речь об авторстве «Тихого Дона» — романа-эпопеи, принёсшего Михаилу Шолохову Нобелевскую премию. Ряд исследователей полагает, что настоящим автором был забытый казачий писатель Фёдор Крюков, а Шолохов либо присвоил его рукописи, либо был назначен «народным гением» по воле партии.

© РИА Новости

Певец казачьей вольницы

Фёдор Крюков — фигура примечательная. Выходец из старинной казачьей семьи, сын атамана, он был заметной фигурой дореволюционной литературы. Крюков возглавлял отдел в журнале «Русское богатство», преподавал, состоял в партии народных социалистов. С приходом к власти большевиков он стал идеологом казачьего сопротивления на Дону. Погиб в 1920 году при отступлении Белой армии — то ли от тифа, то ли был казнён.

Известно, что последние годы жизни Крюков работал над большим романом о казачестве. Рукописи исчезли после его смерти. Именно их, по мнению сторонников «версии Крюкова», и обнаружил молодой Шолохов.

Следы литературного заимствования

Впервые гипотезу о плагиате озвучили Александр Солженицын и литературовед Ирина Медведева-Томашевская. Их главный аргумент — стилистический анализ. В очерках Крюкова и «Тихом Доне» обнаруживаются уникальные, почти дословные совпадения: «арбуз как остриженная голова», «зубчатая спина облаков», «лицо как голенище сапога». Особенно исследователей поразила редкая метафора — «медовый запах цветов тыквы с огорода». Вероятность случайного совпадения таких самобытных образов представляется крайне малой.

Полевая сумка

На XVIII съезде ВКП(б) в 1939 году уже известный писатель, но ещё не нобелевский лауреат Михаил Шолохов, выступая перед делегатами, сказал странные слова:

«В частях Красной армии… будем бить врага… И смею вас уверить, товарищи делегаты съезда, что полевых сумок бросать не будем… Чужие сумки соберём… Потому что в нашем литературном хозяйстве содержимое этих сумок впоследствии пригодится. Разгромив врагов, мы ещё напишем книги о том, как мы этих врагов били».

Исследователи считают, что своё произведение Крюков хранил в полевой сумке. После смерти писателя они оказались у Петра Громославского, который в будущем стал тестем Михаила Шолохова. Впоследствии Шолоховы заявляли, что с Крюковым они были незнакомы, однако это не правда.

Фёдор Дмитриевич учился в гимназии, где его сокурсником, что является важной деталью, был Пётр Громославский. Там же получал образование будущий известный советский писатель Серафимович, который, возможно, помогал Шолохову переделывать текст и наполнять его элементами казачьего говора.

Также в английских архивах сохранилось фото, сделанное в 1919 году в Усть-Медведицкой станице. Снимок «всплыл» в 2016 году: на нём изображены британские офицеры и руководители казачьего восстания против большевиков. Рядом с сидящим Крюковым стоит его друг Александр Голубинцев и не кто иной, как Пётр Громославский. Удивительно, но на фото Крюков держит в руках кожаную походную сумку.

Черновик Шолохова

Исследователи, обвиняющие Шолохова в плагиате, приводят множество доводов. Нестыковки в датировке, исторические ошибки, ранний возраст автора, нехватка образования и многое другое. Однако их главным аргументом являются рабочие черновики писателя. При детальном рассмотрении листиков с текстом оказалось, что это не черновик, а скорее перепись.

В 1929 году для комиссии по плагиату Шолохову потребовалось срочно подготовить рукопись. Он её предъявил, но написанную тремя разными почерками (сам писатель, его супруга Мария и её сестра). Свой роман Крюков писал по старой орфографии, и в шолоховском черновике наблюдаются следы работы над удалением буквенных рудиментов.

Много в тексте и оборотов, которые могли возникнуть только при переписывании текста с непонятным почерком. Комиссия не нашла плагиата и признала Шолохова автором. В «Правде» было напечатано, что сомневавшиеся в подлинности романа – клеветники и враги большевизма.

Пролетарский писатель

Подозревать Шолохова в плагиате стали ещё в советские времена. В его авторство не верил профессор Дмитрий Лихачёв, писатели Иосиф Герасимов, Алексей Толстой и многие другие. Своё в отношении к проблеме авторства великого романа высказал и профессор Александр Логвинович Ильский, работающий в «Роман-газете», которая первой напечатала «Тихий Дон».

Он оставил следующее воспоминание: «Не только я, но и все в нашей редакции знали, что первые четыре части романа «Тихий Дон» Шолохов никогда не писал». По воспоминания Ильского, когда в литературной среде пошли разговоры о плагиате, то весь коллектив собрал главный редактор Анна Грудская и сказала, что вопрос с «Тихим Доном» решили «на верху» и вопрос задавать не стоит.

Партии и новой советской власти нужен был роман не хуже «Войны и мира» и таланта уровня Льва Толстого. Однако этот человек должен происходить из народа. Так и появился молодой писатель Шолохов, написавший великую эпопею, и для этого ему не понадобилось дворянское происхождение, образование и жизненный опыт.