Мужчина купил отвергнутый другим покупателем лотерейный билет и выиграл

В американском городе Детройт, штат Мичиган, мужчина купил лотерейный билет, от которого отказался другой покупатель, и выиграл главный приз. Об этом сообщает UPI.

Победителем стал 33-летний житель Мичигана из округа Уэйн. По его словам, отвергнутый билет лежал на прилавке.

«Я стер защитный слой и не поверил глазам, когда увидел, что это выигрыш на 1 миллион долларов (78 миллионов рублей)», — рассказал он.

Мужчина пока не планирует тратить выигранные деньги и сохранит их на будущее.

«Победа — отличное чувство, но это и бремя, потому что сразу начинаешь думать, на что можно потратить такую сумму», — добавил он.

Ранее сообщалось, что мужчина из американского штата Мэриленд купил лотерейные билеты Powerball и Mega Millions во время похода в спортзал и разбогател на 150 тысяч долларов. Он собирается приберечь неожиданный выигрыш, чтобы потратить его во время следующих праздников.