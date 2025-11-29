Новобрачные Ульяновы: что было не так с венчанием Крупской и Ленина

Брак Владимира Ленина и Надежды Крупской — один из самых парадоксальных в истории XX века. Ярые атеисты, венчавшиеся в церкви; революционеры, чей союз был оформлен по требованию царской охранки; супруги, носившие кольца из медных пятаков, — их семейная жизнь с самого начала была полна противоречий.

Ссылка вместо медового месяца

Молодые революционеры оказались перед выбором: отбывать наказание врозь или заключить брак, чтобы остаться вместе. В 1897 году и Ленин, и Крупская были приговорены к ссылке — он в село Шушенское, она в Уфимскую губернию.

Как отмечает исследователь Ольга Грейгъ в книге «"Долой стыд!". Сексуальный Интернационал и Страна Советов», формальности соблюдались не полностью — свидетельств о традиционной помолвке историкам найти не удалось. Фактически брак стал бюрократической необходимостью: только в статусе жены Крупская могла присоединиться к Ленину в Сибири.

Венчание атеистов

Мало того, до революции никакого иного способа зарегистрировать отношения, как обвенчаться в церкви, не существовало. По этой причине многие не верят в то, что Надежда Крупская и Владимир Ленин были законными мужем и женой. Крупская и Ленин позиционировали себя как ярых атеистов. Нательный крестик вождь пролетариата сорвал с себя еще в юности. Как-то раз отец Ленина пожаловался своему приятелю, что дети плохо посещают церковь, а тот ответил:

«Сечь, сечь надо!».

Крупская тоже не отличалась религиозностью. Даже через много лет Надежда Константиновна называла венчание с Лениным «цирком», который она была вынуждена проделать для того, чтобы сменить место ссылки. Несмотря на все сомнения скептиков, церемония все же состоялась. По крайней мере, об этом свидетельствует соответствующая запись, датированная 1898 годом, в метрической книге церкви Петра и Павла села Шушенское Минусинского уезда.

Кольца из пятаков

Широко известна и история, согласно которой для Крупской и Ленина местный мастер, тоже осужденный, Оскар Энгберг изготовил обручальные кольца из медных пятаков. Впрочем, Энгберг вспоминал, что работал над кольцами «по всем правилам ювелирного искусства». Многие считают, что к услугам кузнеца молодожены прибегли из-за безденежья. Однако в действительности Крупская и Ленин просто не имели возможности выехать для того, чтобы приобрести золотые кольца.

Надежда Крупская рассказывала о том, что с медными кольцами она и ее супруг не расставались. Но на самом деле Крупская кольцо не носила. Георгий Голиков в издании «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине» пишет о том, что хозяйка лондонской квартиры, в которой проживали Ульяновы в начале ХХ века, с подозрением отнеслась к новым жильцам в частности именно потому, что Надежда Константиновна не носила обручального кольца. Однако кольца из пятаков все-таки существовали. Незадолго до смерти Крупская передала их в Центральный музей В. И. Ленина.