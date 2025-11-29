Буквально калечил солдат: почему в армии РФ отменили ношение ремня

В 2013 году в российской армии произошла тихая, но знаковая революция. Согласно Приказу министра обороны № 1500, из солдатского обихода был изъят, казалось бы, неотъемлемый атрибут — кожаный ремень с массивной пряжкой. Вслед за ним ушли в историю и портянки. Эти изменения, вызвавшие бурные дискуссии, стали символом перехода от армейской эстетики прошлого к современной эргономике и заботе о здоровье военнослужащих.

«Правило двух пальцев»

В Советской, а затем и в российской армии вплоть до 2013 года существовало негласное «правило двух пальцев». Согласно ему, ремень поверх кителя или куртки должен был быть затянут настолько туго, чтобы между ним и телом солдата можно было просунуть не более двух пальцев. Этот элемент формы считался признаком подтянутости и уставного вида, однако его практическая польза со временем сошла на нет. Всё снаряжение, которое когда-то крепилось к ремню, переместилось в разгрузочные жилеты.

Но главной причиной отказа стали отнюдь не эстетические соображения. Медицинские исследования, в том числе проведенные британским экспертом доктором Хилари Джонсом, показали, что постоянное ношение туго затянутого ремня может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Периодическое сдавливание области живота провоцирует заболевания мочевого пузыря и пищеварительного тракта.

Как сообщало издание Telegraph, такая скованность также негативно влияет на тазобедренные суставы, вызывая растяжение суставных капсул, и создает излишнее давление на уязвимые органы — печень и селезёнку. Таким образом, армейский аксессуар, долгие годы считавшийся символом дисциплины, на деле оказался вредным для здоровья военнослужащих.

Портянки против носков

Вслед за ремнём из солдатского обихода ушли и портянки — ещё один многовековой атрибут. Их заменили на дополнительные комплекты носков. Причина была прозаична: портянки, особенно сделанные из некачественного материала или намотанные неправильно, часто становились причиной травм ног и потертостей у солдат-срочников.

Несмотря на очевидные гигиенические преимущества носков, эта реформа до сих пор находит своих критиков. На военных форумах не утихают споры, где уходящий «рудимент» противопоставляют носкам, которые некоторые ветераны считают менее практичными в полевых условиях.