Зачем в позднем СССР шоферы вешали в кабинах фото Сталина

В 1990 году зрители фильма «Паспорт» Георгия Данелии стали свидетелями любопытной детали: портрет Сталина, прикреплённый к лобовому стеклу автомобиля. Для многих это стало открытием, однако такая практика существовала в СССР задолго до перестройки, представляя собой уникальный феномен народной памяти и своеобразного культа.

© РИА Новости

Где появилась традиция

Явление зародилось в Грузии, на родине Сталина, где его фигура сохраняла особый статус независимо от официальной политической линии. Как вспоминал фронтовик Ираклий Кандарели, даже в 1956 году, во время хрущёвской кампании по разоблачению культа личности, жители Гори встали на защиту памятника Сталину, устанавливая круглосуточное дежурство.

Именно здесь портреты генералиссимуса можно было увидеть повсеместно: в домах, госучреждениях, а затем и на лобовых стёклах автомобилей — сначала грузовиков, затем и легковушек. Даже в годы оттепели глухонемые торговцы свободно продавали в поездах кустарные календарики с изображением вождя.

Впоследствии традиция вешать портреты Сталина перекинулась и на территорию других советских республик: там их стали клеить на внутренние стороны чемоданов, настенных часов, за спину водителя, а в бабкиных сундуках Сталин «прожил» до девяностых годов! Однако по-настоящему прижились изображения вождя лишь на лобовых стеклах автомобилей. Правда в РСФСР подобное не приветствовалось, особенно в крупных городах. Конечно оштрафовать или привлечь к административной и тем более уголовной ответственности за это не могли, но пристыдить вполне.

Спаси и сохрани!

Что же подталкивало людей на совершение подобной акции? Одно время существовала версия, что это была инициатива какой-то общественной организации приверженцев Сталина. Однако водители ее не подтверждали. Одни говорили, что это просто мода, другие это делали из-за уважения к Сталину, третьи уповали на портрет советского вождя как на оберег. По слухам, образ сурового Сталина давал водителю право слегка нарушать скоростной режим на дорогах, особенно на трассе Е95 (современные Е105 и М10).

В СССР долгое время гуляла любопытная не то история, не то байка. Это было в последние годы жизни Сталина. Повадились милиционеры в день зарплаты наведываться на один из заводов и, что называется, брать еще «тепленькими» подвыпивших рабочих. Таких отвозили в участок, иногда вливали им еще водочки, забирали оставшуюся получку и выбрасывали на одной из безлюдных улиц.

Попал как-то в руки недобросовестных милиционеров разметчик Фёдор Терентьевич, находившийся в небольшом подпитии. Впоследствии он якобы рассказывал, что стали «менты» у него по карманам шарить да тумаков давать. В отчаянии бросился работяга к стене, на которой висел портрет генералиссимуса, пал на колени и с мольбой завопил: «Защити, родной Иосиф Виссарионович!!!». Со слов Фёдора Терентьевича, как по команде сотрудники отступили, и он беспрепятственно смог покинуть участок. Может так и водители, прикреплявшие к лобовому стеклу портрет Сталина, надеялись, что авторитет пусть и почившего Иосифа Виссарионовича сможет заступиться за них и напугать суеверных правоохранителей.

Говорят, что относительно массово портреты Сталина стали появляться в автомобилях после 1975 года, когда вся страна отмечала 30-летие Победы и после 1978 года, когда была опубликована «Малая земля» Брежнева. Именно в позднее брежневское время отношение к Сталину стало претерпевать изменения. Все чаще об Иосифе Виссарионовиче говорили, как о лидере, при котором была проведена масштабная индустриализация и одержана Победа в Великой Отечественной войне.

Еще один немаловажный факт. В 1980-е годы в СССР начало проявляться имущественное расслоение – наиболее отчетливо наблюдалась разница между деревней и городом. Социальное неравенство для привыкших к «уравниловке» советских граждан было очень болезненной темой. Образ Сталина в тот момент стал символом не только великих свершений, но и социальной справедливости, заботы государственного лидера о нуждах народа.

В немалой степени отсылки к Сталину явились молчаливым протестом против торможения в социально-экономическом развитии страны, отсутствия порядка и дисциплины в среде партийной номенклатуры. Это был своеобразный вызов и в то же время предупреждение нашему обществу: «Куда мы катимся? Пора что-то менять!».