От какого оружия защищали «латы» советских солдат в Великую Отечественную

В годы Великой Отечественной войны миллионы красноармейцев называли свою каску «стальной фронтовой подругой». Но помимо знаменитых шлемов, в Красной Армии существовало и другое защитное снаряжение — стальные нагрудники, которые можно считать прадедами современных бронежилетов.

Дорога ложка к обеду

Идея защиты пехотинца стальными доспехами витала в воздухе ещё со времён Первой мировой. В 1930-е годы советские инженеры получили задание создать сталь, сочетающую пулестойкость с пластичностью, и разработать оптимальную форму защитных пластин.

В апреле 1937 года инженер Ижорского завода И. Вейнблат предложил революционную конструкцию: двухсоставной броневой нагрудник, защищавший грудь, плечи и живот. Предполагалось, что им будут оснащаться штурмовые отряды, моторизованная пехота и кавалерия.

Однако судьба изобретения оказалась трагичной: в 1938 году, когда всё было готово к серийному производству, Вейнблат был арестован. Выпуск первых советских нагрудников СН-38 поручили Лысьвенскому металлургическому заводу и НИИ № 13, изготовившим всего 481 экземпляр.

«Панцирная пехота»

Настоящий успех пришёл с моделью СН-42, принятой на вооружение в 1942 году. Эти нагрудники уверенно держали попадания пистолетных и автоматных пуль, а также мелких осколков. Описаны случаи, когда бойцы оставались невредимы после выстрелов в упор из 9-мм пистолета.

В 1943 году нагрудники поступили в штурмовые инженерно-саперные бригады. За характерный вид «лат» солдаты прозвали такие бригады «панцирной пехотой» или «раками».

Достойно показали себя СН-42 во время тяжелых уличных ближних боев в Сталинграде, когда сражения велись за этажи, подвалы, дома, заводы. Немецкая линейная пехота не смогла быстро перестроиться под новые реалии ведения боя. А вот советское руководство снабжало бойцов «панцирной пехоты» всем самым лучшим: ножами, снайперскими винтовками, пистолетами и пулеметами, противотанковыми средствами, минами. Кстати пришлись стальные нагрудники, которые помогли выжить многим красноармейцам. Проявили себя прототипы современных бронежилетов и при штурме немецких городов-крепостей Бреслау, Познань, Кенигсберг.

Последним в ряду стальных нагрудников стал СН-46. По сути, СН-46 представлял собой слегка модернизированный СН-42 (форма нижней части). Особой славы модификация не снискала — к снабжению РККА принята не была, серийно не изготавливалась.

Миссия невыполнима

За время Великой Отечественной войны в СССР было произведено более 10 миллионов металлических касок. Но в этом вопросе нужно брать не количеством солдатских головных уборов, а их качеством. Советское правительство предвидело войну, поэтому стало заранее заботиться об обмундировании солдат РККА. Все на том же Лысьвенском металлургическом заводе должны были разработать новую металлическую каску для пехотинцев, которая надежно бы защищала голову солдата от выстрела винтовки, автомата, осколков артиллерийских снарядов и шрапнели. Чиновники министерства обороны также хотели, чтобы каска была удобной формы и весила не больше 800 граммов для самого большого размера головы.

Выполнить все условия заказчика было трудно, но отказаться от них предприятие не могло, поэтому специалисты взялись за дело, слабо веря в успех. В царской армии подобные каски для защиты солдат от пулевых и осколочных ранений не изготовлялись — выпускались только для пожарных, поэтому за основу брать было нечего.

Первые образцы были готовы в 1938 году, но ни один из них не соответствовал и половине требований, перечисленных военным ведомством. Стальной шлем за индексом СШ-40 появился только в 1940 году. Главным новшеством стало использование углеродно-кремне-марганцевой-никелевой стали — И-1. В СШ-40 в отличие от прообразов были усовершенствованы подтулейное устройство и механизм амортизации.

Первые испытания головного убора прошли в тире завода — в шлем стреляли с расстояния 10 метров из винтовки Мосина и револьвера системы Нагана. Испытание новая каска выдержала. Удовлетворительный результат изобретение советских инженеров показало и во время испытаний на полигоне.

Примечательно, что в испытаниях принимал участие маршал и будущий трижды Герой Советского Союза Семен Буденный.