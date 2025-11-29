Кем был человек, который отдал приказ о ликвидации семьи Николая II

Имя американского банкира Якова (Джейкоба) Шиффа сегодня известно немногим и чаще упоминается в контексте благотворительности. Однако в тени этой репутации скрывается другая, куда более мрачная страница — его личная и непримиримая война с Российской империей. Ряд историков и источников связывают его имя с одним из самых трагических событий XX века — расстрелом царской семьи.

Загадочные телеграммы

Как известно, в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были убиты последний российский император Николай II и его семья. Расследование этого преступления, порученное следователю Николаю Соколову, привело к неожиданным документам. По данным историка Петра Мультатули, Соколову в руки попали зашифрованные телеграфные ленты переговоров между Яковом Свердловым и непосредственным руководителем расстрела, Яковом Юровским.

Согласно этой версии, расшифрованные в 1922 году телеграммы содержали указание, подписанное Джейкобом Шиффом, о «необходимости ликвидировать всю Семью». Эта информация отсылает к сообщению Свердлова о риске захвата императора белыми войсками.

Обстоятельства смерти самого Соколова лишь подлили масла в огонь. В 1924 году он скончался при загадочных обстоятельствах во Франции, незадолго до этого побывав в США по приглашению Генри Форда. Форд как раз вёл судебный процесс против банковского дома «Kuhn, Loeb & Co.», которым руководил Шифф, и хотел использовать свидетельства Соколова.

Банкир «по происхождению»

Чтобы понять мотивы, которые могли бы подтолкнуть Шиффа к такому шагу, нужно обратиться к его биографии. Сам Якоб Шифф, родившийся в 1847 году в Германии, происходил отнюдь не из простой семьи. Его отец, Моисей Шифф, служил брокером в банковской конторе, принадлежавшей семейству Ротшильдов. Шифф-старший дал сыну блестящее образование и щедро делился собственным опытом и связями. Правда, Якоб недолго применял свои знания на родине. В 1865 году он перебрался в США по приглашению Авраама Куна, основателя Kuhn, Loeb & Co. В 1885 году Шифф уже сам встал у руля банка.

Борьба с «антисемитской» Россией

Приобретя определенную власть, Якоб Шифф начал ею активно пользоваться для того, чтобы отомстить Российской Империи за угнетенное положение евреев, проживавших на ее территории. В частности, как пишет в своей книге «Вопросительные знаки в «Царском деле»» историк Юрий Жук, Шифф спонсировал японцев во время Русско-японской войны 1904-1905 годов. Кроме того Якоб Шифф отказывал в займах, как он выражался, «антисемитской» России и отговаривал от подобных шагов других банкиров.

Тогда же Шифф поклялся не жалеть ни сил, ни средств для того, чтобы уничтожить династию Романовых. Причем некоторые историки считают, что это уничтожение, по Шиффу, должно было носить ритуальный характер. Неудивительно, что банкир активно поддерживал Временное правительство и революционеров. Известно, что после Февральской революции Шифф отправил поздравительную телеграмму министру иностранных дел Временного правительства Милюкову. Правда, прожил он после этого недолго. Шифф скончался в 1920 году в Нью-Йорке в возрасте 73 лет, передав свое дело сыну Мортимеру.