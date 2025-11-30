«Тайга все скроет». Как депутат создал самую жестокую банду Сибири

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных самым известным и жестоким организованным преступным группировкам (ОПГ) 1990-х годов. Всего за несколько лет они стали одной из самых влиятельных сил, возникших на руинах СССР. Безжалостные и беспощадные, они проникали во все сферы жизни, решительно и жестоко устраняя любые преграды на своем пути. В прошлый раз речь шла о группировке из Воркуты, которую создал бывший шахтер Владимир Ифа, — его подручные превратились в алчных бандитов, которые не щадили даже сирот. Сегодня наш рассказ — о мощном Братском организованном преступном сообществе (ОПС), которое почти десять лет держало в страхе сибирский город Тайшет.

Братское ОПС курировал вор в законе Тюрик

Временем возникновения Братского ОПС принято считать конец лихих 90-х: именно тогда из-под крыла вора в законе Тюрика вышла боевая бригада бывших спортсменов, которую возглавил депутат гордумы Братска и глава местной Федерации дзюдо Вадим Моляков (Моляк).

Главарь начал с того, что приказал ликвидировать 35-летнего зампрокурора Братска Александра Синицына, который надзирал за оперативно-розыскной деятельностью МВД. Киллеры подкараулили Синицына в подъезде его дома 5 января 1999 года, когда он возвращался со службы, и расстреляли из обреза.

После этого братские без проблем установили контроль над Железногорском-Илимским, перебив всех конкурентов благодаря сговору с серым кардиналом преступного мира города Игорем Абаниным (Бэшн). Моляка интересовала лесопромышленность, и он положил глаз на богатые древесиной окрестности города Тайшет.

«Моляк получил согласие Тюрика на контроль над этим районом. Тот на базе своей группировки создал мощное ОПС, которое со временем стали называть Братским», — источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Однако для этого Молякову пришлось выстоять в схватке с представителями двух мощных тайшетских ОПГ, которые дали жесткий отпор чужакам. Лидером одной из группировок был Тимур Сафаров — бескомпромиссный криминальный авторитет, контролировавший два крупных леспромхоза — Красноярский и Тайшетский. Отдавать их без боя он не собирался.

Тогда Моляк взял Сафарова под круглосуточное наблюдение и стал прослушивать все его телефонные переговоры. Именно благодаря прослушке главарь братских узнал, что Сафаров собирается ликвидировать его самого вместе со всем окружением.

«Встал вопрос: кто ударит первым? Братским надо было тщательно подготовиться, чтобы на них не подумали», — Павел Гойник, подполковник юстиции в отставке.

Братские применяли необычные способы расправы

Вначале подручные Моляка решили подкараулить Сафарова около его дома в Иркутске, но так и не смогли вычислить квартиру криминального авторитета. Тогда они решили похитить Тимура по пути на базу леспромхоза в поселке Чунский, а затем расправиться с ним и закопать в тайге.

«Идея была проста: тело Сафарова не найдут — тайга все скроет», — Павел Гойник, подполковник юстиции в отставке.

Для этого сообщники купили УАЗ, установили на крышу машины мигалку, а на дверях разместили наклейки с надписью «Милиция». Затем трое бандитов достали форму бойцов ОМОН, макеты автоматов и жезлы сотрудников ДПС. Однако и этот план провалился — заговорщики просто не дождались «Волги» Сафарова на трассе в Чунский.

Тогда Моляк утвердил самый рискованный, но надежный вариант: просто убрать неуловимого криминального авторитета у его дома на улице Чкалова в Тайшете. Прикинувшись ищущим место рабочим, один из бандитов узнал у жены Сафарова, когда тот возвращается из командировки.

В условленный час 6 марта 2001 года двое ликвидаторов — Сергей Притчин и Михаил Пукас, одетые для маскировки в робы, караулили Сафарова у подъезда, спрятав оружие в инструменты и стройматериалы. Они атаковали жертву в тот момент, когда он вышел из машины.

«Притчин дважды выстрелил в него и оба раза попал в голову. Затем Пукас, сбросив рубероид и освободив тем самым обрез, выстрелил в уже лежащую жертву — это был контрольный выстрел», — Павел Гойник, подполковник юстиции в отставке.

С места преступления киллеры скрылись на заранее подготовленной Toyota Carina, а прибывшим на место медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть Сафарова.

Братское ОПС перебило конкурентов и захватило Тайшет

Летом 2001 года участь Тимура Сафарова едва не разделил его сын Эдуард. Когда он вступил в права наследства на бизнес криминального авторитета, подручные Моляка сразу попытались обложить его данью. Однако Эдуард, ощущая поддержку людей отца, отказался — и тем самым подписал себе приговор.

Киллер Пукас напал на него в ночь на 9 июня, когда Сафаров-младший ехал домой, на улицу Карла Маркса в Красноярске. Однако ему повезло: заслышав за спиной шаги, он обернулся, увидел в руках ликвидатора оружие и бросился бежать. Стреляя на ходу, Пукас кинулся следом.

«Навыков ему [Пукасу] не хватало. Именно это вместе с самоуверенностью и привело к неудачному покушению на Эдуарда Сафарова. Вместо того чтобы стрелять в тело жертвы, Пукас решил стрелять в голову, но не попал», — Павел Гойник, подполковник юстиции в отставке.

Одна из пуль киллера перебила Сафарову-младшему лучевую кость, но он сумел скрыться.

Тогда братские на время оставили его и переключились на лидера конкурирующей ОПГ Эдуарда Ларикова (Гуню). Охоту за Гуней начали почти сразу после расправы над Сафаровым-старшим, но тот, почуяв опасность, обзавелся мощной охраной.

«Бойцы [Ларикова] первыми заходили в помещения, проверяли все подходы, даже изучали дома напротив — искали снайперов», — Павел Гойник, подполковник юстиции в отставке.

Однако к концу лета 2001 года Гуня ослабил бдительность и начал передвигаться по городу без телохранителей, чем и воспользовались люди Моляка. Первая возможность устранить цель появилась у киллеров 1 августа, и руководивший операцией Валерий Заднепровский (Зубатый) решил не тратить на Гуню автомат Калашникова.

Причина была проста: после каждого покушения ликвидаторы избавлялись от оружия. Поэтому вместо ценного АК они решили использовать против Гуни дешевый обрез. 6 августа Пукас подкараулил его в подъезде и ранил выстрелом, а добил лидера ОПГ подоспевший Зубатый.

Люди Моляка казнили противников на берегу Бирюсы

ОПГ Гуни после расправы над лидером растеряла былое влияние в Тайшете. Однако люди Сафарова, присягнувшие его сыну, по-прежнему активно сопротивлялись Братскому ОПС. Тогда Моляк решил действовать привычными и крайне радикальными методами.

«Бандиты взяли под наблюдение дом на Горной улице, где часто собирались участники Сафаровской группировки. Задачей было уничтожить всю группировку разом», — Павел Гойник, подполковник юстиции в отставке.

В декабре 2002 года братские под видом бойцов ОМОН похитили людей Сафарова. Те, не распознав ряженых бандитов, не сопротивлялись и спокойно дали рассадить себя по машинам. Они все поняли лишь тогда, когда их привезли к незамерзающей промоине на реке Бирюса в районе села Старый Акульшет.

«Братские решили, что если самого Эдуарда Сафарова захватить не получится, то его бойцов допросят с пристрастием», — Александр Васин, замначальника управления угрозыска ГУ МВД России по Иркутской области.

Люди Сафарова прошли через жесточайшие пытки, но так и не выдали, где скрывается Эдуард. А дальше пришел черед страшной расправы: их душили, резали ножами и рубили им головы. Затем братские расчленили тела и спустили их под лед.

Дольше всех из сафаровских на берегу Бирюсы оставался в живых Владимир Жуков — от увиденного он буквально поседел на глазах. Люди Моляка добили его мощным ударом по голове и сбросили в реку, а их главарь наконец получил полную власть над криминальным миром Тайшета.

Лидер Братского ОПС проведет 25 лет на зоне

В начале 2000-х группировка ушла в легальный бизнес: принадлежавшие Моляку и Тюрику строительные фирмы выигрывали тендеры на возведение зданий в Москве и Санкт-Петербурге, а в преддверии Олимпиады в Сочи участвовали в строительстве спортивных объектов в Краснодарском крае.

Однако в 2008 году криминальной империи Братского ОПС пришел конец: Моляка арестовали по обвинению в организации покушения на зампрокурора Синицына и приговорили к 25 годам лишения свободы. Вместе с ним за решетку попали и киллеры ОПС, исполнившие заказ.

Один из них уже в колонии рассказал о бойне на берегу Бирюсы.

Эти признания привели к полному разгрому братских, многие из которых в 2022 году получили длительные сроки лишения свободы. В ноябре 2023 года к ним присоединился киллер Заднепровский, которому дали 14 лет колонии строгого режима. За несколько месяцев до его приговора на свободу должен был выйти Пукас — «коллега» Заднепровского.

Однако этому не суждено было случиться: летом 2023 года, прямо в день освобождения, киллер получил 11 ножевых ранений от сокамерника, которые стали для него летальными.