Ледяная яхта Маннергейма: как корабль мечты превратился в призрака Арктики

На краю Земли, у холодных вод Северного Ледовитого океана, застыл во льдах настоящий исполин. Это не обледеневшая рыбацкая лодка, а 77-метровый пароход с удивительной судьбой, чья история могла бы стать сюжетом для приключенческого фильма.

© ГлагоL

Его построили в 1938 году на верфи в финском Турку для рейсов между Стокгольмом и назвали «Bore II». Он поражал современников своим убранством: дубовые панели, медная отделка, изящная мебель. Но главной гордостью судна стал пассажирский лифт. Первый на небольшом судне в Финляндии, между прочим. Изначально он должен был встречать гостей Олимпиады-1940 в Хельсинки, но в планы вмешалась война.

В 1944 году судно перешло к СССР как трофей и получило новое имя — «Петродворец». Именно тогда родилась легенда о том, что это личная яхта Маннергейма, хотя историки позже опровергли этот миф. В 1958 году корабль пережил второе рождение. На ленинградской верфи ему заменили двигатель на мощные шведские дизели, после чего он долгие годы служил на Балтике, а затем и в Заполярье, уточняет автор канала «Путешествия со смыслом».

Так бывший «финн» оказался на южном побережье Арктики, в море Лаптевых. «Петродворец» доставили на Ванькину губу, близ поселка Юкагир в Якутии. Его тогда превратили в плавучее общежитие для рабочих оловянного рудника. Когда в 1981 году добычу металла прекратили, с теплохода сняли защитные клапаны, и морская вода хлынула внутрь. Теперь он покоится там, навечно вмерзший в лед, но его история была славной: финской роскоши и олимпийских надежд до советских круизов и северной романтики.