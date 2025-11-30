«Бюрократия как в прошлом веке». Россияне описали жизнь в Дубае

Российская путешественница Елена Лисейкина пообщалась с семьей соотечественников, живущих в Дубае три года и рассказавших о вещах, к которым они так и не смогли привыкнуть. Их опытом она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

В частности, россияне пожаловались на «бюрократию как в прошлом веке» в современном городе будущего.

«Для того чтобы открыть банковский счет, понадобится несколько недель, куча документов, справок и печатей. А если что-то пойдет не так, то придется еще пару раз лично съездить в банк и постоять в очередях», — поделились они с автором публикации.

Еще один недостаток жизни в Дубае — очень высокие цены на все. Например, за аренду приличной квартиры в нормальном районе придется отдать от 300 тысяч рублей в месяц, а обучение в международной школе для ребенка обойдется от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей в год. Помимо этого, дорого стоят продукты, коммунальные услуги, бензин, страховка и медицина.

«В итоге живешь от зарплаты до зарплаты и все равно ищешь продукты со скидками в супермаркетах, несмотря на то что зарабатываешь довольно внушительную сумму», — признались живущие в эмирате ОАЭ россияне.

Кроме того, в Дубае нет постоянного комьюнити, так как люди часто оттуда переезжают, но есть культ потребления.

«Если у тебя не BMW или Mercedes, если ты не носишь бренды, если твои дети не в самой дорогой школе — ты как будто неудачник. Разговоры крутятся вокруг покупок, новых ресторанов, путешествий, обновок. Ты начинаешь чувствовать, что тебя оценивают по машине и брендам на одежде, а не по личности», — процитировала знакомых Лисейкина.

Живущие в Дубае соотечественники также отметили, что там они не могут голосовать, влиять на законы и чувствовать себя частью страны.

«Это город транзита. Место, где зарабатывают деньги, но не живут по-настоящему. Дом остается в другой стране», — сделала вывод путешественница.

