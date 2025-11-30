30 ноября: какие праздники отмечают в России и в мире

30 ноября в России отмечают День матери, один из самых душевных праздников. Всемирный день домашних животных напоминает об ответственности за своих питомцев и любви к братьям меньшим. Православные верующие сегодня вспоминают преподобного Никона Радонежского. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 30 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 30 ноября

День матери в России

Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября, он был установлен указом президента в 1998 году. Но попытки сделать этот праздник общероссийской традицией предпринимались еще в начале прошлого века. В 1915 году День матери впервые отметили петербургские скауты. Спустя несколько десятилетий идеей праздника в честь мам загорелась учительница из Баку Эльмира Гусейнова. В 1988 году она предложила ученикам подготовить концерт на тему «Матери в русской литературе». Праздник имел большой успех, о нем писали газеты, а школы в других городах подхватили традицию.

Накануне праздника проходят чествования и награждения матерей. Но главной наградой для любой мамы в этот день будут слова любви и благодарности от ее детей, цветы, открытки, приятные подарки.

День Государственного герба Российской Федерации

В современном виде российский герб утвержден 30 ноября 1993 года. На нем изображен красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом с расправленными крыльями. В правой лапе он держит скипетр, в левой — державу, а еще орел увенчан одной большой и двумя малыми коронами. На груди у него красный щит с серебряным всадником, который поражает копьем черного дракона.

Интересно, что впервые двуглавый орел в качестве государственной эмблемы был использован еще в 1497 году на печати Иоанна III Васильевича. С того времени изображение претерпело множество изменений, а после Октябрьской революции орел на несколько десятилетий и вовсе перестал быть гербом нашей страны. Но в 1993 году историческая символика была восстановлена.

Всемирный день домашних животных

Главный девиз этого праздника — цитата из произведения Антуана де-Сент Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». День домашних животных напоминает об ответственности за питомцев, которые живут у нас дома.

О празднике заговорили еще в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы во Флоренции. В России дата отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. Ее главная задача — напомнить о гуманном обращении с питомцами. Во Всемирный день домашних животных не упустите возможность порадовать своего любимца — купите ему новую игрушку или угостите чем-нибудь вкусненьким.

Международный день защиты информации

Праздник также называют Днем компьютерной безопасности. В 1988 году его учредила Ассоциация вычислительной техники. Поводом стало появление первого компьютерного вируса-«червя», названного Моррисом по имени создателя. Тогда обнаружить его было сложнее из-за отсутствия антивирусных программ.

Сегодня корпорации делают очень много для того, чтобы защитить свои данные. Некоторые производители, например, Apple, стараются оградить пользователей от опасности и делают закрытую систему, в которой можно установить лишь проверенные приложения из официального магазина. В крупных компаниях действуют целые отделы кибербезопасности, которые занимаются защитой информационных ресурсов, проводят для сотрудников семинары по предотвращению информационных потерь.

Международный День памяти жертв химического оружия

Памятная дата ООН была установлена на Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в 2015 году. Ранее ее отмечали 29 апреля.

Впервые в истории химическое оружие применила Германия в Первую мировую войну. Позже оно использовалось и в других вооруженных конфликтах. В январе 1993 года в Париже была подписана Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Документ вступил в силу 29 апреля 1997 года.

В настоящее время Конвенцию о химическом оружии соблюдают 193 государства, но вне ее правового поля остаются Египет, Израиль (подписал конвенцию до ее вступления в силу, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 30 ноября в других странах

День вечной молодости — США. Этот неофициальный праздник связан с днем рождения телеведущего Дика Кларка, которого американцы называли «самым старым подростком Америки». Он получил такое прозвище благодаря тому, что выглядел очень молодо вплоть до своей смерти в 82 года. Кларк вел несколько музыкальных телешоу и открыл миру таких звезд, как Тина Тернер, Майкл Джексон, Стиви Уандер, Мадонна.

День мате — Аргентина. Национальный тонизирующий напиток, изготовленный из сухих листьев падуба, так популярен в Аргентине, что в его честь отмечают праздник. По консистенции мате напоминает чай, но вкус у него совсем другой. Считается, что несколько веков назад его пили и аристократы, и бедняки. Сегодня в Аргентине говорят: мате — не просто угощение, а возможность поделиться энергией и проявить заботу о ближнем.

Религиозные праздники 30 ноября

День памяти преподобного Никона, игумена Радонежского

Преподобный Никон был ближайшим учеником Сергия Радонежского. Он родился в Юрьеве-Польском в 1352 году, в юности стал иноком, а позже был возведен в сан иеромонаха. Сергий Радонежский верил в своего ученика и назначил его преемником.

Должность настоятеля Никона тяготила. Он уединился в своей келье, а руководство Троицким монастырем передал преподобному Савве Сторожевскому. Когда тот возглавил монастырь под Звенигородом, Никон вернулся из затвора.

В 1422 году братия обнаружила нетленные мощи преподобного Сергия и перенесла их в новую церковь, где сейчас стоит храм в честь Сошествия Святого Духа. Рядом с ней появился храм во славу Пресвятой Троицы, который расписывал Андрей Рублев по приглашению Никона Радонежского. До конца своих Никон занимался обустройством обители, он был погребен около раки преподобного Сергия.

День памяти апостола Андрея у католиков

Католическая церковь 30 ноября вспоминает святого Андрея — одного из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа, брата апостола Петра. В православной традиции его называют Первозванным, потому что он был первым, кого призвал Господь, и именно он привел к Иисусу своего брата. До встречи с Христом Андрей был рыбаком.

После Вознесения Спасителя, святой отправился проповедовать Евангелие. Согласно преданию, его миссионерский путь пролегал через территории Причерноморья, включая будущую Русь, а также через Грецию и Балканы. В конце жизни он принял мученическую смерть: был распят на косом кресте в греческом городе Патры. Произошло это около 67 года. Недалеко от места казни воздвигнут величественный собор Андрея Первозванного.

Апостол Андрей считается святым покровителем России, Шотландии и Греции, а также небесным заступником мореходов.

Народные праздники и приметы 30 ноября

Григорий Зимоуказатель

На Руси в этот день церковь также почитала святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. А в народной традиции праздник получил название Григорий Зимоуказатель. К этому времени уже ложился снег, поэтому крестьяне предавались первым зимним забавам. Особенно популярным было катание на санках с горы: считалось, что чем больше удастся проехать, тем счастливее будет следующий год. Наши предки верили: каким выдастся этот день, такой и будет зима. Холод предвещал морозную зиму, а оттепель — мягкую.

После активного дня все шли в баню, чтобы смыть вместе с грязью печали и болезни. Завершали вечер семейным ужином. Так как Григорий Зимоуказатель приходился на рождественский пост, мяса и молочных продуктов на столе не было. Вечером из избы старались не выходить, чтобы не встретиться случайно с бесами.

Приметы

На Григория Зимоуказателя нельзя ругаться с родственниками, иначе год проведешь в болезни и бедности.

Незамужним девушкам не следует примерять чужие кольца, чтобы не остаться одинокими.

Нельзя хвалиться своими победами — могут навести порчу.

Если на реке темнеет лед, следующий год будет урожайным.

Какие исторические события произошли 30 ноября

1609 год — Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.

1853 год — в ходе Крымской войны произошло Синопское сражение. Русская эскадра под командованием вице-адмирала Павла Нахимова разгромила численно превосходящую турецкую эскадру. После этой победы Россия обеспечила себе господство на Черном море.

1872 год — в Глазго состоялся первый официальный международный матч по футболу между командами Шотландии и Англии.

1876 год — инженер Павел Яблочков получил патент на создание трансформатора.

1912 год — поэт Владимир Маяковский впервые выступил перед публикой в артистическом подвале «Бродячая собака».

1922 год — образована Чеченская автономная область в составе РСФСР.

1939 год — началась советско-финская война: части Красной армии вторглись на территорию Финляндии на Карельском перешейке.

1954 год — американка Энн Элизабет Ходжес была ранена осколком метеорита Силакога, это был первый случай ранения человека объектом внеземного происхождения.

1964 год — СССР запустил автоматическую межпланетную станцию «Зонд-2» программы «Марс».

1979 год — выпущен альбом The Wall, последний релиз группы Pink Floyd в классическом составе.

2021 год — Барбадос официально стал республикой.

2022 год — состоялся запуск нейросетевой модели ChatGPT.

Дни рождения и юбилеи 30 ноября

В 1667 году родился Джонатан Свифт — писатель, автор романа «Путешествия Гулливера».

— писатель, автор романа «Путешествия Гулливера». В 1810 году родился Оливер Фишер Винчестер — американский предприниматель и политический деятель. В 1855 году он приобрел разорившуюся оружейную фирму и стал заниматься выпуском оружия, которое нередко называли его именем.

— американский предприниматель и политический деятель. В 1855 году он приобрел разорившуюся оружейную фирму и стал заниматься выпуском оружия, которое нередко называли его именем. В 1835 году родился Марк Твен — писатель, журналист, общественный деятель, автор повести «Приключения Тома Сойера», романов «Принц и нищий», «Приключения Гекльберри Финна» и многих других знаменитых произведений.

— писатель, журналист, общественный деятель, автор повести «Приключения Тома Сойера», романов «Принц и нищий», «Приключения Гекльберри Финна» и многих других знаменитых произведений. В 1874 году родился Уинстон Черчилль — политический деятель, премьер-министр Великобритании с 1940 по 1945 год и с 1951 по 1955 год.

— политический деятель, премьер-министр Великобритании с 1940 по 1945 год и с 1951 по 1955 год. В 1913 году родился Виктор Драгунский — советский писатель, автор популярного цикла «Денискины рассказы», ставшего классикой детской литературы.

— советский писатель, автор популярного цикла «Денискины рассказы», ставшего классикой детской литературы. В 1934 году родился Вячеслав Невинный — актер театра и кино, народный артист СССР. Он обрел огромную популярность благодаря многочисленным ролям в фильмах, среди которых «Не может быть!», «Гараж», «Старый новый год», «Гостья из будущего».

— актер театра и кино, народный артист СССР. Он обрел огромную популярность благодаря многочисленным ролям в фильмах, среди которых «Не может быть!», «Гараж», «Старый новый год», «Гостья из будущего». В 1937 году родился Эдуард Артемьев — советский и российский композитор, народный артист РФ, автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

