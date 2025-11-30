Как в СССР проводили разведку на «чужом» крыле

Легендарная сцена из «В бой идут одни старики», где капитан Титаренко возвращается на трофейном «Мессершмитте», навсегда врезалась в память зрителей. Но насколько такой эпизод был возможен в реальности? Летали ли наши асы на вражеской технике, и как вообще Красная Армия распоряжалась таким ценным трофеем?

Разведка на «чужом» крыле

Оказывается, практика полетов на трофейных самолетах действительно существовала, хотя и была сопряжена с огромным риском. Знаменитый летчик С.Д. Луганский в своих мемуарах «На глубоких виражах» описывал историю командира 152-го гвардейского авиаполка Василия Меркушева (в книге он фигурировал под псевдонимом Телегин).

Меркушев совершал дерзкие вылеты в разведку на захваченном «Мессершмитте». Немцы, видя знакомый силуэт, не обращали на него внимания, что позволяло собирать ценнейшие данные. Главной же угрозой были свои же зенитки и истребители, для которых одинокий «мессер» был желанной целью. Командованию даже приходилось издавать специальные приказы, предупреждая о «своем» разведчике.

Эта рискованная игра закончилась, когда немцы раскрыли хитрость. Меркушева подбили, он чудом дотянул до своих, но при посадке был жестоко избит советскими пехотинцами, принявшими его за врага. Летчики его полка едва отбили комполка у разгневанных бойцов.

Был и другой пример — летчик Илья Пронин успешно проводил разведку на трофейном немецком биплане «Ar-68», за что был удостоен ордена. Однако такие случаи оставались единичными: цена ошибки была слишком высока.

Побег на крыле врага

Немецкие самолеты становились для советских бойцов не только орудием разведки, но и средством освобождения. Самый знаменитый побег совершил летчик Михаил Девятаев. В феврале 1945 года он с группой заключенных угнал с секретного аэродрома на острове Узедом новейший бомбардировщик «Хейнкель». Не имея опыта пилотирования этой машины, Девятаев по памяти восстановил алгоритм действий, наблюдая за немцами. Его подвиг имел колоссальное значение — он не только спас жизни товарищей, но и доставил советской разведке образец новейшей техники.

Правда, самолеты угоняли и до Девятаева. В 1942 году с немецкого аэродрома в районе Орла штурман Г. Е. Лосунов и бортрадист А.П. Симоненко при помощи местных подпольщиков угнали немецкий бомбардировщик и вернулись к своим.

В августе 1943 подобный побег совершили с немецкого аэродрома под Псковом летчик-истребитель Н.К. Лошаков и красноармеец И.А. Денисюк.

В 1944 году летчик В.И. Муратов совершил побег на угнанном самолете с аэродрома в румынском городе Бакэу. Ему помогал румынский механик, затаивший злобу на немцев. Кроме того, к беглецам присоединился еще один пленный — советский офицер Иван Клевцов.

Как поступали с трофейной техникой

В начале войны таких ценных трофеев, как немецкая военная техника, а, тем более, самолеты, у РККА было крайне мало. Получить целехонький вражеский самолет удавалось лишь в тех случаях, когда немцы сами перебегали к нам. Так, в июне 1941 года экипаж фашистского бомбардировщика «Ju 88» под Киевом сбросил все бомбы в Днепр, и приземлился на советском военном аэродроме, сдавшись в плен в полном составе.

После того, как в ходе войны произошел перелом и РККА начала наступать, ситуация изменилась. Особенно много самолетов попало в части РККА после разгрома немцев под Сталинградом. Попадали в руки наших бойцов и самолеты с захваченных аэродромов на Украине, в Белоруссии, в Восточной Пруссии и так до самого Берлина.

С особенной лихостью сумел пленить экипаж немецкого разведывательного самолета «Шторх» прославленный летчик Султан Амет-Хан. Вместе со своим ведомым И.Г. Борисовым он взял «Шторх» «в клещи» и дал понять, что требует посадки. Вражеский самолет был приведен на советский аэродром. Познакомившись с кабиной и приборной панелью «Шторха», Амет-Хан смог поднять совершенно незнакомый ему самолет в воздух.

С передовой немецкие самолеты направлялись в центр испытаний НИИ ВВС. Наши конструкторы перенимали удачные инженерные решения немецких специалистов, и это помогало улучшать нашу боевую технику.

Многие из этих самолетов использовались уже после окончания войны как в армии, так и в народном хозяйстве. Особенно хорошую службу сослужили самолеты «Юнкерс», «Зибель», «Хейнкель», которые в качестве транспортников активно использовались на севере, в приграничных частях и в МВД. Пограничники на Балтике и на Черном море активно применяли гидросамолеты «Арадо-196».

Добротная немецкая техника служила СССР вплоть до 60-х годов.