Что сказала вдова Ленина перед смертью

Смерть Надежды Крупской, скончавшейся 27 февраля 1939 года на следующий день после своего 70-летия, вот уже много десятилетий окружена домыслами. Историков настораживает это роковое совпадение, особенно на фоне слухов, что вдова Ленина планировала выступить на предстоящем XVIII съезде партии с речью, возможно, направленной против Иосифа Сталина. Обстоятельства ее кончины и впрямь складываются в тревожную картину.

© globallookpress

Роковое угощение

Накануне трагедии, 24 февраля, Крупская работала в своем подмосковном кабинете в Архангельском. Внезапный визит друзей, пришедших поздравить ее с предстоящим юбилеем, застал ее врасплох. Хозяйка была не готова к приему и, по свидетельствам, не любила готовить. Скоромный стол состоял из киселя и пельменей.

Однако в большинстве мемуаров фигурирует еще один, зловещий штрих — праздничный торт, присланный лично Сталиным. Именно это угощение породило главную версию о преднамеренном отравлении. Правда, торт ели не только Крупская, но вскоре после обеда недомогание почувствовала именно она. Свидетельница событий, большевичка Вера Дридзо, вспоминала:

«Симптомы были серьезными, — рассказывала она, — и ее немедленно увезли в больницу».

Цепь роковых ошибок

Состояние Крупской стремительно ухудшалось, и здесь Вера Дридзо сыграла одну из ключевых ролей. По ее инициативе был вызван врач Коган, который, осмотрев пациентку, посоветовал положить ей на живот горячую грелку. Эта рекомендация, по мнению многих современных медиков, могла оказаться роковой ошибкой, если бы у Крупской был аппендицит или перитонит, при которых тепло категорически противопоказано.

Дело в том, что поначалу у Крупской подозревали отравление. Однако меры, обычно предпринимаемые при таком диагнозе, результатов не принесли. Состояние больной оставляло желать лучшего. Об этом было известно наверху. Тем не менее, 26 февраля 1939 года в «Правде» было напечатано приветствие ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР:

«Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР в день Вашего семидесятилетия шлет Вам — старому большевику и другу Ленина — горячий привет. Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР желают Вам здоровья…».

Окончательный диагноз и предсмертные слова

Только 28 февраля 1939 года, как утверждает Николай Зенькович, автор издания «Вожди и сподвижники», то есть на следующий день после смерти Надежды Крупской «Правда» напечатала о тяжелой болезни вдовы Ленина. Как сообщала газета, резкий упадок сердечной деятельности не позволил медикам решить проблему хирургическим путем, вследствие чего болезнь прогрессировала, и рано утром 27 февраля Крупская скончалась. По словам Зеньковича, консилиум врачей пришел к выводу, что у Надежды Константиновны было воспаление брюшины, которое развилось благодаря тромбу в кишечнике. В связи с этим вечером 26 февраля Крупская и потеряла сознание.

С этого момента и до наступления смерти Надежда Константиновна в себя больше не приходила. Однако, если верить Борису Соколову, автору книги «Арманд и Крупская: женщины вождя», перед тем, как впасть в забытье, Крупская воскликнула: «Что на свете делается!». Это были ее последние слова, которые были адресованы той самой Вере Дридзо. Соколов утверждает, что Вера Соломоновна поведала Надежде Константиновне о приветствиях, связанных с 70-летним юбилеем вдовы Ленина, от имени партии и Совета народных комиссаров, а также зачитала прочие поздравления. Слушая Дридзо, Крупская прикрыла глаза и больше уже никогда их не открывала.