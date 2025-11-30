Какой смертью на самом деле погиб матрос Железняк

Революции создают не только новые государства, но и мифы. Образы героев часто отливаются в бронзу пропаганды, и со временем разглядеть за ней реального человека становится почти невозможно. Эта участь постигла и Анатолия Железнякова, того самого «матроса Железняка», чей образ навеки застыл в строках знаменитой песни.

Могила под Херсоном

Песня — не летопись. Большинство из нас уверены, что легендарный матрос похоронен «под курганом в степи близ Херсона». Но это — первая и не последняя ложь, которую подарила нам культура. На самом деле, после гибели 26 июля 1919 года тело Железнякова по личному распоряжению Льва Троцкого было доставлено в Москву и с воинскими почестями предано земле на престижном Ваганьковском кладбище. Его настоящая биография так же далека от песенного сюжета, как Москва от Херсона.

Бунтарь по призванию

Родился Анатолий Железняков в Подмосковье, а не на Украине, в семье отставного солдата. Отец, герой русско-турецкой войны, прочил сыну военную карьеру. Юноша попытался пойти по его стопам, поступив в Лефортовское военно-фельдшерское училище, но учеба ему наскучила. Провалив экзамены в мореходную школу, он нашел себя в ином — устроился кочегаром на судно, а затем слесарем на завод. Бурлящая Москва быстро вовлекла его в водоворот политической борьбы: начав с анархистов, он вскоре примкнул к большевикам.

С началом Первой мировой его призвали на Балтийский флот, где строптивый матрос немедленно начал вести пораженческую агитацию. Его арестовывали и наказывали, но бунтарский дух было не сломить. В 1916 году Железняков дезертировал, скрывшись под чужим именем на торговом судне Черноморского флота.

Едва весной 1917 года Временное правительство объявило об амнистии дезертиров Железняков по заданию большевиков вновь вернулся на Балтику для ведения агитационной работы среди матросов. Однако за неоднократные покушения на казаков он был арестован и сослан на 14 лет на каторгу. Тем не менее деятельная натура не позволила Железнякову долго пребывать в заключении. Совершив побег, строптивый моряк вернулся в Кронштадт, где был тут же избран в Центробалт, руководивший революционным движением матросов. Однако его настоящая звезда взошла лишь после штурма Зимнего дворца, в котором «матрос Железняк» принимал самое активное участие.

Красный командир

Дальнейшая судьба «матроса Железняка» складывалась не менее бурно, чем в предреволюционные годы. Во время Гражданской войны Железняков честно сражался с войсками Добровольческой армии, участвовал в операциях против Донского казачества, получив должность командира полка в дивизии Киквидзе. Молодому командиру пророчили великолепное будущее. Но все испортило Московское восстание левых эсеров 1918 года, которое Железняков опрометчиво поддержал. После вольнолюбивый моряк проголосовал за ликвидацию Совнаркома, вследствие чего окончательно рассорился с большевиками. Его участь была предрешена. Против Железнякова были выдвинуты ложные обвинения в организации катастрофы поезда Подвойского и приговорили к расстрелу. Буквально чудом опытному революционеру удалось бежать.

Дальше произошло невероятное. В ноябре 1918 года А.Г. Железнякова в очередной раз за его короткую жизнь амнистировали. Но держать в Красной Армии неблагонадежного командира не решились, отправив в Одессу для организации диверсионной работы против белогвардейских войск. Партизаном Железняков проявил себя с самой лучшей стороны, и после освобождения Одессы был назначен председателем Профсоюза моряков торгового флота.

Смерть героя

Первое время Железняков совместно с жителями Одессы активно участвовал в налаживании мирного быта в городе. Однако его неусидчивая натура требовала возвращения к боевым действиям. Вскоре из Одессы на борьбу с А. Деникиным были отправлены два бронепоезда, команду одного из них возглавил А.Г. Железняков. После нескольких месяцев кровопролитных боев в июле 1919 года бронепоезд под его командованием оказался в окружении белогвардейской конницы. В этой ситуации Железняков, не привыкший отступать, решил идти на пролом. Под грохот орудий бронепоезд устремился вперед, чтобы на всех порах проскочить станцию Верховцево, на которой были сосредоточены основные силы белых. Проявляя чудеса храбрости, Анатолий Григорьевич открыл башенный люк и, рискуя в любой момент быть убитым, не переставая, стал палить по врагам сразу из двух пистолетов. К сожалению, в этот раз удача отвернулась от него. Шальная пуля попала Анатолию Григорьевичу в грудь.

Умер матрос Железняков 26 июля 1919 года в возрасте 24 лет. Правда, впоследствии появилась альтернативная версия событий, что Железнякова в ходе боя подло убили сами большевики. Однако фактических подтверждений этому нет.