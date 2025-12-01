1 декабря: как на Руси праздновали День белой козы

В России и в мире в понедельник, 1 декабря, отмечают праздники, связанные с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют День белой козы, День поедания красных яблок и День Антарктиды.

День белой козы

В русской народной традиции есть праздник под названием День белой козы. Этот день связан с древними народными поверьями о зимнем переходе от старого календарного года к новому. Коза, являвшаяся символом плодородия и изобилия, играла важное значение в обрядах в этот день. Во время праздника семьи создавали алтари, украшали дома символикой, связанной с козами, и устраивали жертвоприношения. Это должно было приносить благополучие в следующем году. Народное поверье гласит, что коза способна отгонять злых духов и приносить счастье. Люди молились белой козе о здоровье и защите от бед. Сегодня в некоторых регионах России можно до сих пор увидеть праздничные мероприятия в День белой козы.

День поедания красных яблок

1 декабря в США отмечают День поедания красных яблок. В этот праздник американцы отдают дань уважения одному из самых популярных фруктов. В День поедания красных яблок принято пробовать разные сорта яблок и печь яблочные пироги. Праздник можно отметить и не находясь в США. Любители красных яблок могут также отведать разные сорта этого фрукта или сделать интересные и необычные блюда из них.

День Антарктиды

День Антарктиды отмечается в честь подписания Договора об Антарктике 1 декабря 1959 года, предусматривающий демилитаризацию этого континента, использование его исключительно в мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия. Первые антарктические острова были открыты в 1819 году английским купцом Уильямом Смитом, а сам материк был обнаружен в 1820 году русскими моряками Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.