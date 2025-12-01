Порномодель придумала необычный способ заработать на рождественские подарки

Жительница США, порномодель Лиз Ривер, рассказала о необычном способе заработать перед Рождеством. Ее историей делится Need To Know.

44-летняя Лиз Ривер уже 23 года ведет аккаунт с эротическим контентом. Женщина призналась, что перед новогодними праздниками всегда хочет получить побольше денег. В этом году она решила продавать свои слезы в бутылках. Один такой товар стоит 500 фунтов стерлингов (52 тысячи рублей).

По словам Ривер, эти деньги она потратит на рождественские подарки для четверых детей. К тому же слезы модели позволят ей собрать всех родственников с разных концов страны вместе и купить не искусственную елку, а живую.

«Я никогда не была из тех, кто сдерживает слезы, — я всегда была очень чувствительной», — призналась Ривер.

Она вспомнила, что однажды выложила в социальных сетях пост, что готова расплакаться на заказ. Один мужчина откликнулся и заплатил ей за 20-минутное видео, где она сидела в обычной одежде и плакала.

После он спросил, может ли он купить салфетки, на которых остались слезы порномодели. Тогда Ривер поняла, что может зарабатывать на своей сентиментальности. Пока она продает только бутылки со слезами, но в дальнейшем планирует наполнять емкости поменьше.

Ранее сообщалось, что бывшая претендентка на звание «Мисс Шотландия» разбогатела на продаже грязных тапочек и воды из ванны. Она призналась, что любит выполнять запросы клиентов, потому что они привносят в ее жизнь разнообразие.