Какое преимущество дает солдату борода

Казалось бы, связь между растительностью на лице и боевой эффективностью — тема для курьёзных баек, а не для серьёзных исследований. Однако Пентагон, как свидетельствуют профильные американские издания, отнёсся к этому вопросу со всей строгостью. Несколько лет назад группа учёных по заказу военного ведомства США провела серию экспериментов, чтобы выяснить, действительно ли борода даёт солдату тактическое преимущество. И выводы оказались более чем убедительными.

© Соцсети

Борода как тактический девайс

Согласно отчёту, в исследовании участвовали 100 ветеранов боевых действий в Афганистане. Их разделили на четыре группы: бородачи из спецназа, гладко выбритые «зелёные береты», солдаты регулярной армии, отрастившие бороду специально для эксперимента, и их бритые коллеги.

В ходе учений группа «усатых» стабильно демонстрировала превосходство над «гладковыбритыми». Бородатые бойцы не только точнее стреляли и проявляли большую выносливость, но и, что удивительно, реже попадали в нештатные ситуации. Казалось, удача была на их стороне.

Результаты так впечатлили командование, что генерал Джеймс Мэттис, известный своей принципиальностью, даже выступил с неформальным обращением к войскам. Он, в шутливой форме, порекомендовал солдатам, отправляющимся в «горячие точки», подумать об отращивании бороды «ради их же собственной безопасности».

Самсон был прав

Самое любопытное во всей этой истории — то, что современные научные изыскания, по сути, подтвердили древнюю истину. Вспомните ветхозаветную легенду о Самсоне, чья невероятная сила была сокрыта в его волосах. Лишённый их, он стал уязвим и был побеждён. Как только волосы отросли вновь, сила вернулась к нему.

Практические опыты американских военных перекликаются с этой притчей. Это объясняет и многовековые традиции выдающихся воинов разных эпох и народов. Взять, к примеру, русских казаков или жителей Кавказа — у них ношение усов и бороды всегда было не просто обычаем, а неотъемлемой частью воинской культуры.

Талант синоним бороды

Зайдя в любой школьный класс, в котором проводятся уроки литературы, физики или химии мгновенно станет понятно: борода это не просто элемент украшения мужского лица. Ее присутствие неким пока не известным науке способом значительно усиливает способность человека к мыслительной деятельности, а также к проявлению своих талантов. Недаром подавляющее большинство классиков литературы или ученых с мировым именем носили бороды. Их портреты, а также список литературных произведений и открытий красноречиво говорит об этом. Кроме того, можно отметить, что народные приметы никогда не возникают на пустом месте. Традиция не бриться и не стричься перед экзаменами как раз из этого числа. Очевидно, в современном мире, мужской половине человечества пора вернуться к традициям предков, вновь отрастив бороды для увеличения своих талантов и способностей.