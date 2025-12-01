Почему обманутых мужей называют «рогоносцами»: загадка старого выражения

«Ему наставили рога» — эта фраза ранит и унижает того, кого предали. Но почему именно рога? Связь между мужским горем и атрибутом оленя кажется странной, а история у этого выражения очень древняя и запутанная, о чем рассказывает автор канала «arts_tobe – просто об искусстве».

© ГлагоL

По одной интересной легенде, корни этого слова уходят в Византию XII века, ко времени правления императора Андроника Комнина. Рассказывают, что ему нравились чужие жены. Чтобы как-то загладить вину перед обманутыми мужьями, он дарил им земли для охоты. Чтобы все знали об их особом праве, над воротами домов вешали оленьи рога. Так и появилось это прозвище.

У многих народов рога означали силу и плодовитость, как, например, у Зевса, который иногда принимал облик быка. Но у этого символа была и другая сторона – унизительная. Специалисты по фольклору, такие как Афанасьев, отмечали, что раньше верили, будто у обманутого мужа на лбу вырастают невидимые рога. Их никто не видит, кроме окружающих, и он становится похож на кастрированного быка, потерявшего свою мужскую силу.

Существует​‍​‌‍​‍‌ также более «зоологическое» объяснение. В животном мире сильный самец-рогач отталкивает всех соперников и охраняет свой гарем. Но рано или поздно находится кто-то, кто сильнее его. И поверженный вожак лишается всего, а его огромные рога перестают быть символом силы и власти, они становятся знаком сокрушительного поражения.