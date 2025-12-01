Почему Ленинградская область не сменила название на Санкт-Петербургскую

Русская семерка

Более тридцати лет в российском обществе витает дух топонимической неопределённости. Споры о том, как правильно — Владикавказ или Орджоникидзе, Тверь или Калинин — давно вышли за рамки краеведения. Но самый уникальный феномен — это случаи, когда город и прилегающая к нему область носят совершенно разные названия. Как возникла эта историческая аномалия?

Почему Ленинградская область не стала Санкт-Петербургской
© РИА Новости

Волна возвращений

XX век стал для российских городов эпохой великих переименований. После революции 1917 года коммунисты массово меняли названия, искореняя память о царском прошлом. Однако на закате СССР запустился обратный процесс — болезненный и не всегда последовательный.

Апогеем этой волны стало возвращение исторического имени Северной столице. 6 сентября 1991 года был издан указ «О возвращении Ленинграду его исторического названия Санкт-Петербург». Решение далось непросто — ему предшествовали бурные дискуссии. Инициатива депутата Натальи Фирсовой в 1990 году была жёстко отклонена председателем Ленсовета Анатолием Собчаком, ссылавшимся на дороговизну процедуры и необходимость уважать мнение блокадников. Против выступал и президент СССР Михаил Горбачёв, заявлявший, что имя Ленина «выразило волю народов всей страны».

В апреле 1991 года был проведён опрос горожан, в котором 54% участников высказались за возвращение имени Санкт-Петербург. Это большинство было не слишком убедительным, но стало моральным основанием для политического решения, которое было окончательно принято три месяца спустя.

Феномен Ленинградской области

Казалось логичным, что вместе с городом должна была переименоваться и область. Однако этого не произошло. По словам депутата Ленсовета Леонида Романкова, вопрос даже не поднимался на заседаниях, поскольку Ленинградская область являлась самостоятельным субъектом.

Вопрос о переименовании области не попал в повестку дня потому, что в регионе позиции коммунистов были куда сильнее, чем в Северной столице. Подтверждает его предположение и Дмитрий Солонников, член ассоциации краеведов Ленинградской области. «В области тогда был свой Совет народных депутатов, на заседаниях которого никогда не поднимался вопрос о переименовании области», - констатировал он.

Есть также версия, согласно которой проблема переименования меньше давила на региональных депутатов и потому, что во властных кругах решили оставить области название Ленинградской в память о подвиге, который был совершён во время блокады в Великую Отечественную войну.

Цена вопроса

Несомненно, свою роль в отказе от переименования сыграл и денежный фактор. Хотя тот же Романков уверяет, что Петербургу смена названия «обошлась в копейки». По его словам, в городе даже не было отдельной статьи расходов на эти цели. Деньги потребовались только на замену документов в Смольном, а остальные изменения шли в рамках текущих затрат. В пример он привёл бланки метрополитена: старые бумаги использовались, пока они были в наличии, а новые печатались уже с новым адресом. А менять паспорта и вносить правки в юридические документы петербуржцам всё равно пришлось после распада СССР.

Вместе с тем процесс всё-таки не был бесплатным. Журнал Forbes подсчитал, что переименование Куйбышева в Самару в ценах 1990 года обошлось в 66,7 миллиона рублей (или 1,8 миллиарда в ценах 2012 года), Калинина в Тверь – не менее 42,7 миллиона (1,2 миллиарда), Горького в Нижний Новгород – около 50 миллионов (1,4 миллиарда).

А идея изменить название Волгограда на Сталинград, по мнению журналистов, сегодня потребует только на смену паспортов граждан 101,8 миллиона рублей плюс 177 миллионов рублей личных расходов горожан на пошлины. С учётом того, что население Волгограда почти в полтора раза меньше населения Ленинградской области (1,015 миллиона против 1,813 миллиона человек), расходы на переименование последней сегодня могут быть куда более существенными. Поэтому все предложения об изменениях – а они всё так же продолжают звучать и в наши дни – поддержки не находят.

Вместе с тем, когда Владимира Путина в 2011 году спросили, не шокирует ли его то, что Ленинград переименовали в Санкт-Петербург, а область осталась Ленинградской, он ответил: «Меня давно уже ничего не шокирует, я ко всему привык». И добавил, что вопросы такого рода нужно деидеологизировать и при их решении всегда спрашивать людей. Рядовые же люди уже привыкли жить в Ленинградской области, и вряд ли её название вызывает у них негативные ассоциации.

промо изображение