Почему Ленинградская область не стала Санкт-Петербургской

Более тридцати лет в российском обществе витает дух топонимической неопределённости. Споры о том, как правильно — Владикавказ или Орджоникидзе, Тверь или Калинин — давно вышли за рамки краеведения. Но самый уникальный феномен — это случаи, когда город и прилегающая к нему область носят совершенно разные названия. Как возникла эта историческая аномалия?

Волна возвращений

XX век стал для российских городов эпохой великих переименований. После революции 1917 года коммунисты массово меняли названия, искореняя память о царском прошлом. Однако на закате СССР запустился обратный процесс — болезненный и не всегда последовательный.

Апогеем этой волны стало возвращение исторического имени Северной столице. 6 сентября 1991 года был издан указ «О возвращении Ленинграду его исторического названия Санкт-Петербург». Решение далось непросто — ему предшествовали бурные дискуссии. Инициатива депутата Натальи Фирсовой в 1990 году была жёстко отклонена председателем Ленсовета Анатолием Собчаком, ссылавшимся на дороговизну процедуры и необходимость уважать мнение блокадников. Против выступал и президент СССР Михаил Горбачёв, заявлявший, что имя Ленина «выразило волю народов всей страны».

В апреле 1991 года был проведён опрос горожан, в котором 54% участников высказались за возвращение имени Санкт-Петербург. Это большинство было не слишком убедительным, но стало моральным основанием для политического решения, которое было окончательно принято три месяца спустя.

Феномен Ленинградской области

Казалось логичным, что вместе с городом должна была переименоваться и область. Однако этого не произошло. По словам депутата Ленсовета Леонида Романкова, вопрос даже не поднимался на заседаниях, поскольку Ленинградская область являлась самостоятельным субъектом.

Вопрос о переименовании области не попал в повестку дня потому, что в регионе позиции коммунистов были куда сильнее, чем в Северной столице. Подтверждает его предположение и Дмитрий Солонников, член ассоциации краеведов Ленинградской области. «В области тогда был свой Совет народных депутатов, на заседаниях которого никогда не поднимался вопрос о переименовании области», - констатировал он.

Есть также версия, согласно которой проблема переименования меньше давила на региональных депутатов и потому, что во властных кругах решили оставить области название Ленинградской в память о подвиге, который был совершён во время блокады в Великую Отечественную войну.

Цена вопроса

Несомненно, свою роль в отказе от переименования сыграл и денежный фактор. Хотя тот же Романков уверяет, что Петербургу смена названия «обошлась в копейки». По его словам, в городе даже не было отдельной статьи расходов на эти цели. Деньги потребовались только на замену документов в Смольном, а остальные изменения шли в рамках текущих затрат. В пример он привёл бланки метрополитена: старые бумаги использовались, пока они были в наличии, а новые печатались уже с новым адресом. А менять паспорта и вносить правки в юридические документы петербуржцам всё равно пришлось после распада СССР.

Вместе с тем процесс всё-таки не был бесплатным. Журнал Forbes подсчитал, что переименование Куйбышева в Самару в ценах 1990 года обошлось в 66,7 миллиона рублей (или 1,8 миллиарда в ценах 2012 года), Калинина в Тверь – не менее 42,7 миллиона (1,2 миллиарда), Горького в Нижний Новгород – около 50 миллионов (1,4 миллиарда).

А идея изменить название Волгограда на Сталинград, по мнению журналистов, сегодня потребует только на смену паспортов граждан 101,8 миллиона рублей плюс 177 миллионов рублей личных расходов горожан на пошлины. С учётом того, что население Волгограда почти в полтора раза меньше населения Ленинградской области (1,015 миллиона против 1,813 миллиона человек), расходы на переименование последней сегодня могут быть куда более существенными. Поэтому все предложения об изменениях – а они всё так же продолжают звучать и в наши дни – поддержки не находят.

Вместе с тем, когда Владимира Путина в 2011 году спросили, не шокирует ли его то, что Ленинград переименовали в Санкт-Петербург, а область осталась Ленинградской, он ответил: «Меня давно уже ничего не шокирует, я ко всему привык». И добавил, что вопросы такого рода нужно деидеологизировать и при их решении всегда спрашивать людей. Рядовые же люди уже привыкли жить в Ленинградской области, и вряд ли её название вызывает у них негативные ассоциации.