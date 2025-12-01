Как личная трагедия Анастаса Микояна предотвратила ядерную войну

Расположенный на самом севере Армении монастырский комплекс X века Санаин является одним из важнейших центров притяжения христиан. Посещающие его верующие обязательно возносят молитвы и за мир во всем мире. У жителей одноименного села, где возвышается храм, есть одно предание, согласно которому энергетика Санаина настолько сильна, что позволила предотвратить всемирную катастрофу в виде ядерной войны. Остановил ее уроженец Санаина Анастас Микоян.

Бурная политическая и государственная жизнь

Его биография соткана из событий, связанных с историей Армении, Советского Союза и общемировой. Окончив духовную семинарию Геворгян Первопрестольного Святого Эчмиадзина, он не пошел по религиозно-духовной стезе, а связал жизнь с государственно-политической деятельностью.

Микоян служил в воинских формированиях военачальников Андраника Озаняна и Амазаспа Срванцтянa, участвовал в армяно-турецкой войне, в Первой мировой и Великой Отечественной, состоял в разных большевистских организациях. Пройдя через разные ипостаси, стал частью советской государственной и политической элиты.

Анастас Иванович (Ованесович) занимал высокие должности наркома пищевой промышленности и министра торговли СССР, был первым заместителем председателя Совета министров, затем председателем Президиума Верховного Совета СССР, долгие годы являлся членом Политбюро ЦК КПСС.

Он был одним из долгожителей политики: начал карьеру при жизни Владимира Ильича Ленина и завершил при Леониде Ильиче Брежневе. Поэтому про Микояна в шутку говорили: «от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича.

Один из самых выдающихся дипломатов XX века

В биографии Анастаса Микояна есть один важнейший пласт, который сделал его известным на весь мир. Не являясь классическим дипломатом, никогда не занимая ни одной должности в МИД, он, однако, обладал большим талантом переговорщика на международных аренах и фактически являлся диплотам номер один Советского Союза в 1950-1960 годах.

Микоян представлял государство на переговорах с Мао Цзэдуном, Джоном Кеннеди, Фиделем Кастро и другими мировыми лидерами. Шарль де Голль называл Анастаса Микояна «одним из крупнейших дипломатов XX века. Его дипломатическая деятельность была непубличной, а теневой, зачастую засекреченной. Но наряду с тайными встречами и переговорами в биографии Анастаса Ивановича (Ованесовича) также были известные эпизоды.

Ему удалось обуздать «Карибский кризис

Кульминация государственной и внешнеполитической деятельности Микояна и его главный вклад в мир и стабильность во всем мире произошли в 1962 году. Тогда политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и США достигло пика своего напряжения и получило название «Карибский кризис. Причиной стало размещение в 1961 году Соединенными Штатами ядерных баллистических ракет в Турции стране-партнере по НАТО. Эти ракеты в силу малого подлетного времени могли беспрепятственно достигнуть многих городов Советского Союза, включая Москву.

В качестве ответной меры СССР разместил свои ракеты с ядерными боеголовками на Кубе, в непосредственной близости от побережья США. Мир оказался на пороге полного уничтожения. В октябре 1962 года Анастас Микоян принимает активное участие в урегулировании «Карибского кризиса. Сначала он едет на Кубу и проводит переговоры с Фиделем Кастро. Затем отправляется в США на встречу с Кеннеди. Большими усилиями ему удается достигнуть договоренности о том, что Соединенные Штаты и Советский Союз соглашаются вывести ядерные баллистические ракеты с Кубы и Турции.

Интересы государства превыше личного горя

В процессе урегулирования «Карибского кризиса Анастас Микоян сумел убедить стороны, что взаимный удар ядерными ракетами не только не выявит победителя, а приведет к уничтожению планеты. Ему также удалось аргументировать позицию, что сверхдержавы могут сохранить свои государственные интересы, не прибегая к такому катастрофическому шагу, как атомная война.

Но было и еще одно важное обстоятельство, которое сыграло решающую роль. В какой-то момент Фидель Кастро заявляет, что не позволит вывоз советских ракет с территории его страны. И во время переговоров с лидером Кубы Анастасу Микояну сообщают, что в Москве скончалась его жена Ашхен Туманян.

Фидель Кастро и администрация президента США предлагают Микояну приостановить переговоры, чтобы он смог вернуться домой и похоронить супругу. В ответ Микоян говорит: «Я не уеду до тех пор, пока кризис не будет урегулирован. Он только просит дать ему несколько минут на уединение с собой, чтобы в мыслях проститься с женой.

Впоследствии в своих воспоминаниях Фидель Кастро отмечал, что именно в тот момент, когда он увидел стоящего у окна и молча плачущего Микояна, он принял решение согласиться на вывоз советских ракет с Кубы, если США дадут гарантии о ненападении на его страну. Аналогичное эмоциональное воздействие горе Микояна оказало и на президента Кеннеди.

Своей смертью она подарила жизнь человечеству

Неимоверные дипломатические усилия Анастаса Микояна, его государственное мышление, умение ставить интересы страны выше личных и ответственность перед будущими поколениями все это вкупе привело к предотвращению глобальной ядерной войны. Но в этом водовороте событий, в закулисье «холодной войны, конфронтации двух сверхдержав и установлении мира хоть и непроизвольно, но особое место заняла жена Анастаса Микояна Ашхен Туманян.

В самый критичный момент ее смерть переломила ситуацию, изменила переговорный процесс, пробудив человечность и здравомыслие в лидерах, которые в итоге приняли взвешенное, правильное решение. Личная трагедия Микояна, связанная с кончиной супруги, сыграла судьбоносную роль для всего человечества.