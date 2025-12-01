Люди-торпеды: как Япония впервые применила кайтены

В конце Второй мировой войны Япония начала применять кайтены – торпеды, управляемые людьми. Первая атака с использованием подводных камикадзе состоялась 20 ноября 1944 года и оказалась довольно успешной. Почему же в дальнейшем этот успех Япония развить не смогла?

Подлодка или торпеда?

После ряда серьезных поражений на Тихом океане в конце 1944 года Японии пришлось перейти к тактике «специальных атак». Обычно ее отождествляют с камикадзе – летчиками-самоубийцами, направлявшими свои самолеты на таран вражеских кораблей. Однако «специальные атаки» осуществлялись не только в небе, но и под водой – в этой среде действовали так называемые кайтены.

Это спецсредство было придумано офицерами ВМС Японии Хироси Куроки и Сэкио Нисиной в 1943-м. Но начальник Генерального штаба флота адмирал Осами Нагано задумку не оценил. Работы по созданию кайтенов начались лишь после его отставки в начале 1944-го, когда из-за военных неудач японцы вынуждены были вернуться к ранее отвергнутой идее подводных камикадзе.

Что же это было за спецсредство? Многие исследователи не относят кайтены к сверхмалым подлодкам, считая их торпедами, управляемыми людьми. В реальности же кайтен был чем-то средним между тем и другим, поскольку изначально это было устройство, предполагавшее транспортировку человека под водой с элементами, свойственными сверхмалым подлодкам.

Потерпев поражение у Марианских островов в июле 1944-го, японцы решили, что сохранять жизнь «водителя» кайтена после направления им торпеды в цель не обязательно. Таким образом, с принятием концепции гибели пилот, как неизбежного следствия применения кайтенов последние уже можно было классифицировать лишь как человекоуправляемые торпеды.

Билет в один конец

Первый прототип кайтена был готов в конце июля 1944 года. Всего же было разработано шесть типов человекоторпед, но боевое применение получил лишь Тип 1. Базой для его модели послужила «Лонг Лэнс» (Длинное Копье), девятиметровая японская кислородная торпеда типа 93, на тот момент самая совершенная в мире.

Кайтен Тип 1 представлял собой 15-метровую версию этой торпеды с удлиненной средней частью для размещения дополнительного запаса топлива, водителя торпеды и средств ее управления, включая небольшой перископ. Взрывная мощь была усилена за счет трехкратного увеличения заряда боеголовки, который составлял более полутора тонн взрывчатки. Из-за этих изменений кайтен стал тяжелее торпеды типа 93 и, соответственно, медленнее. В сравнении с «Лонг Лэнс» скорость снизилась почти вдвое – с 52 до 30 узлов.

Поскольку кайтены сами не могли достигнуть районов боевых действий, туда их доставляла на палубе подводная лодка-носитель. Различные типы японских субмарин были модифицированы, чтобы нести от двух до шести человекоторпед. Однако лишь на некоторых из них водители торпед могли попасть в кайтены через соединительный ход, когда субмарина находилась под водой. В остальных случаях лодкам приходилось всплывать, чтобы подводный камикадзе мог занять свое место. Это была ахиллесова пята подлодок-носителей – в надводном положении они становились мишенями для американских кораблей и самолетов ПЛО.

Боевая тактика кайтенов была такова: обнаружив цель, подлодка-носитель выпускала их с расстояния шесть-семь километров. Сблизившись с вражеским кораблем до тысячи метров, водитель торпеды поднимал перископ для корректировки курса, после чего погружался и следовал к цели.

Промахнувшись, водитель кайтена мог совершить маневр для повторного нападения. Однако, если он не поражал цель и в этот раз, его участь была незавидной. Лишь на ранних моделях типа 1 человек мог покинуть торпеду в случае неудачи. На серийных же образцах этого типа такая возможность уже не предусматривалась. Многие водители кайтенов, промахнувшись и израсходовав запасы топлива, подрывали себя вместе с торпедой, чтобы избежать медленной и мучительной смерти от удушья.

Вдобавок, будучи быстро внедренным в серийное производство продуктом, японские человекоторпеды страдали такими детскими болезнями, как протечки в «жилом» или двигательном отсеках, а также преждевременными взрывами. Поэтому шансы погибнуть, так и не достигнув цели, у кайтенов были высоки. Однако японцы все равно верили в их боевой потенциал и хотели проверить его на практике.

Операция «Плавучая хризантема»

В 1944-м атолл Улити на Каролинских островах служил главной передовой оперативной базой для ВМС США. Его лагуна представляла собой большую гавань, способную вместить множество кораблей разных типов, включая авианосцы. Ударные группы Третьего флота адмирала Хэлси были там частыми гостями, заходя на ремонт, заправку и для отдыха экипажей. Также лагуна была стоянкой для флотских танкеров, плавбаз, ремонтных судов и других кораблей, обеспечивавших бесперебойность действий американского флота в этой части Тихого океана.

Все это делало Улити привлекательной целью для атаки, если бы японцы смогли найти способ туда пробраться. Подводным лодкам это было не под силу, поскольку база хорошо охранялась. Поэтому японское командование решило использовать кайтены.

Подготовка подлодок-носителей для кайтенов началась в сентябре 1944-го. Одними из первых для этой миссии были выбраны: I-47 – большой подводный крейсер типа С2 и I-36 и I-37 – подводные авианосцы типа В1, имевшие на борту ангар с гидросамолетом. К октябрю на них демонтировали ангары, катапульты и орудия, чтобы установить на палубах человекоторпеды – по четыре штуки на лодку. На две из них водители могли попасть через специальный ход, когда лодки находились под водой. Остальные же могли занять свои места в кайтенах только после всплытия субмарин.

Завершив испытания и учения, все три подлодки вышли в поход для проведения операции «Плавучая хризантема». В ее рамках кайтены с I-47 и I-36 должны были атаковать гавань Улити, а с I-37 – стоянку кораблей США на архипелаге Палау. 19 ноября 1944-го лодки достигли своих позиций, после чего их судьба сложилась по-разному: I-37 была обнаружена и уничтожена американцами еще до выпуска торпед, ее партнеры по заданию оказались удачливее.

Кайтены атакуют

16 ноября японский самолет-разведчик пролетел над Улити, доложив о четырех авианосцах, трех линкорах и многочисленных крейсерах, эсминцах и транспортах в гавани. Эти данные были переданы на подлодки. После полуночи 20 ноября I-47 всплыла, чтобы все водители кайтенов заняли свои места. Среди них был Сэкио Нисина – один из «отцов» концепции «подводных камикадзе». На борт кайтена он взял с собой прах Хироси Куроки – своего соавтора, погибшего ранее во время несчастного случая на учениях.

После спуска на воду в 03:42 четыре человекоторпеды направились к гавани. Через два часа там раздался грохот – это взорвался 11.000-тонный флотский танкер «Миссиссинева». Начавшийся пожар спровоцировал на нем новые взрывы. Экипаж быстро покинул судно, после чего флотские буксиры попытались потушить огонь, но около 09:00 «Миссиссинева» перевернулся и затонул. Из 298 членов команды танкера погибли 63 человека.

© «Кайтен» Типа 1 в музее Токио // Tokyo Yasukuni War Memorial Museum

Чья же торпеда потопила танкер? Один из кайтенов сел на мель на рифе. Еще одну человекоторпеду заметил и протаранил эсминец «Кэйс». После этого один из оставшихся кайтенов поразил «Миссиссиневу», в то время как другой был, вероятно, потоплен глубинными бомбами, которые стали сбрасывать эсминцы США после взрыва на танкере. Считается, что «Миссиссинева» был поражен торпедой, управляемой Нисиной. Однако так ли это на самом деле, с уверенностью сказать невозможно. Вероятно, это просто красивая легенда, прославляющая изобретателя кайтенов.

А что же I-36? Она действовала по той же программе, что и I-47, но с другим результатом. Два ее кайтена заклинило на палубе. Еще в одном возникла течь в отсеке водителя. Лишь торпеда №3 была успешно запущена, но что с ней стало дальше, неизвестно, хотя японцы приписали ей потопление авианосца в Улити. Затем команде I-36 удалось вытащить водителя из затапливаемого кайтена, после чего ее обнаружили и атаковали американские самолеты. Подлодка срочно погрузилась, избежав повреждений.

Переоцененное оружие

Завершив миссию, I-47 и I-36 доложили о результатах командованию. После этого они взяли курс на Филиппины, чтобы поохотиться на вражеское судоходство обычными торпедами. А 23 ноября над гаванью Улити вновь появился японский разведчик, увидевший там огромное нефтяное пятно. После этого I-47 и I-36 было приказано прервать поход, что они и сделали, вернувшись в Японию 30 ноября.

Причина их отзыва объяснялась ошибочным решением японского командования, что кайтены добились большого успеха. 2 декабря 1944-го штаб Шестого флота японских ВМС провел совещание для оценки нападения на Улити. Изучив аэрофотосъемку гавани и выслушав доклады командиров лодок, японские штабисты пришли к выводу о потоплении кайтенами 20 ноября двух линкоров и трех авианосцев.

Исходя из этого, японское командование решило, что получившие ценный опыт I-47 и I-36 должны продолжать операции с человекоторпедами вместе с другими подлодками. Однако дальнейшее применение кайтенов оказалось расточительной тратой ресурсов подводных сил Японии, которые понесли в таких миссиях значительные потери.

До конца войны японцы провели десять крупных операций с кайтенами. Наибольшими успехами после «Миссиссиневы» стало потопление 12 января 1945-го небольшого десантного судна LCI-600 и 24 июля того же года – скортного эсминца «Андерхилл». За эти победы ВМС Японии заплатили гибелью восьми подлодок-носителей вместе с экипажами. Кроме того, в этих миссиях погибли более ста водителей человекоторпед, совершенно не оправдав возлагавшихся на них надежд.

Правда, после войны бытовало мнение, что кайтенами с лодки I-58 мог быть потоплен тяжелый крейсер «Индианаполис». Но это версия была опровергнута командиром субмарины Мотицурой Хасимото, утверждавшим, что он уничтожил крейсер обычными торпедами.