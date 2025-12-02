Почему Александр Песков отказался от сцены и славы

Шоумен Александр Песков известен как мастер перевоплощений и пародий. Оказалось, ради карьеры будущей звезде сцены пришлось закрутить роман с 65-летней женщиной. Однако сегодня артист переживает кризис. Почему он оставил сцену и вынужден жить с мамой — читайте в нашей статье.

Поклонники Александра Пескова сегодня вряд ли вспомнят, что кумир начинал свою карьеру не как эстрадный артист, а как циркач. Окончив профильный колледж, Александр проработал по профессии всего несколько лет. В 1983 году молодому артисту пришлось оставить цирк: во время выполнения сложного трюка он неудачно упал и получил травму.

Перелом нескольких шейных позвонков на несколько лет серьёзно изменил жизнь артиста. Сначала Александр почти год пролежал в больнице, а потом много месяцев потратил на восстановление. Он заново учился ходить и выполнять базовые движения.

Ситуацию осложнила болезнь матери. Из-за проблем с ногами женщина утратила возможность двигаться. Глава семейства, не выдержав очередного поворота судьбы, ушёл. Все заботы о прикованной к постели матери взял на себя Александр. Он ежедневно, превозмогая боль, ухаживал за родительницей. Вскоре он смог полностью восстановиться.

После возвращения к нормальной жизни, Песков услышал от врачей то, что кардинально изменило его жизнь: о цирке необходимо забыть. Здоровье не позволило Александру снова выйти на арену.

Тогда молодой человек решил попробовать себя в новом амплуа: он появился на сцене в качестве пародиста, и совсем скоро начал называть себя «мужчиной в колготках». Чтобы закрепить успех уроженцу Коряжмы пришлось пойти на романтическую авантюру и закрутить роман с 65-летней женщиной.

Брак с «возлюбленной» позволил артисту обзавестись столичной пропиской. Не смутили Александра ни пристрастие «любимой» к выпивке, ни жизнь в крохотной комнатке в общежитии.

Однажды Песков признался: вместо подписи в ЗАГСе «жена» поставила закорючку, а на заключение союза согласилась за бутылку водки.

При этом свадьбу они сыграли настоящую: с застольем, гостями и пожеланиями любви и верности. Однако затем их пути разошлись. Женатым мужчиной Песков был недолго: уже через месяц после свадьбы он узнал о кончине жены.

Настоящий брак

Если не считать брак ради прописки, Александр был женат всего единожды. В молодости артист без памяти влюбился в актрису драматического театра Галину Хайруллину. В браке у пары родилась дочь Дарья, однако крепкую семью сохранить не удалось. Александр и Галина расстались без скандалов и выяснения отношений. Они остались друзьями ради общей дочери.

Спустя несколько лет Александр узнал, что у Галины диагностировали онкологию. Артист всячески помогал жене, а после нескольких химиотерапий даже отдал ей свои парики.

Лечение оказалось эффективным, и рак отступил. Уже более 20 лет женщина находится в ремиссии и отлично себя чувствует.

Жизнь в тени отца

Дарье, единственной дочери Александра, в детстве пришлось непросто. Сначала её дразнили из-за слишком низкого веса и худощавого телосложения. Обеспокоенные родители даже возили дочь по врачам, но те лишь разводили руками.

Через несколько лет Дарья начала набирать вес, словно наверстывая всё то, что годами обходило её стороной. Однажды Александр даже упрекнул наследницу в чрезмерном аппетите, но, к счастью, девушка смогла взять себя в руки и остаться в нормальном весе.

© Александр Песков с женой и дочерью

Труднее дела обстояли с личной жизнью жизнью Дарьи. Отец отшивал каждого потенциального жениха. В итоге в 38-летнем возрасте девушка решила пойти против воли родителя и вышла замуж без его благословения.

Избранником Даши стал экс-участник «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов» Георгий Остер. Песков отмечает: ему не нравится выбор дочери, и он уверен, что со временем наследница поймет, что рядом с ней не тот человек.

Трудности и жизнь с мамой

На протяжении трёх лет Александр Песков не выходит на сцену. Артист заявил: он устал от постоянных маскарадов и своей сценической деятельности. Возвращаться к прежним шоу у Александра нет никакого желания.

Всё началось в начале 2000-х, когда пародист осознал: интерес зрителей к его выступлениям начал спадать. А затем он столкнулся с тяжёлым нарушением в работе поджелудочной железы. Выступать стало сложнее, и в итоге артист ушёл в тень.

Сегодня он зарабатывает на жизнь с помощью репетиторства. Звезда сцены преподаёт уроки будущим мастерам буффонады.

При этом Песков не скрывает: иногда его доходы далеки от желаемых, поэтому ему приходится брать деньги взаймы у матери.