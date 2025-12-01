Почему после переговоров со Сталиным японский посол еле стоял на ногах

В апреле 1941 года, на пороге величайшей войны в истории, СССР и Япония совершили дипломатический маневр, который до сих пор вызывает споры среди историков. Подписанный в Москве Пакт о нейтралитете должен был на пять лет обезопасить границы двух держав. Однако его реальная история оказалась полна противоречий, а судьба — недолговечной.

© Соцсети

Зачем это было нужно Сталину

Для Советского Союза, ощущавшего неизбежность конфликта с Германией, пакт стал жизненно важным шагом. Как отмечает доктор исторических наук Анатолий Кошкин, договор должен был заложить основу советско-японских отношений на пять лет. Его первая статья провозглашала взаимное уважение территориальной целостности и нерушимость границ.

Особой деликатности требовал китайский вопрос: Япония вела войну в Китае, а СССР оказывал ему поддержку. После подписания пакта официальная военно-экономическая помощь была свернута, что некоторые историки расценивают как предательство. Однако рассекреченные архивные документы свидетельствуют, что поставки в Китай продолжались и после 1941 года, хотя и в меньших объемах.

Зачем Ёсукэ Мацуока пел с Молотовым «Шумел камыш»

Товарищ Сталин был натурой забавляющейся, и его скудные представления о развлечениях впечатляли своей своеобразностью. Есть масса воспоминаний очевидцев о том, как глава первого советского государства вел себя во время застолий. Хлебосольный Сталин любил хорошо посидеть «сотоварищи», сам при этом не пьянел. Но Кобе было интересно кого-нибудь избирательно напоить. Наиболее известны воспоминания, как на таких ночных посиделках перед Сталиным Хрущев танцевал гопак.

Историк Феликс Чуев поинтересовался о деталях подписания советско-японского Пакта у бывшего министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. Молотов честно ответил: действительно, вусмерть пьяного японского посла Ёсукэ Мацуоку тогда в железнодорожный вагон затаскивали под руки, это было.

В воспоминаниях Вячеслава Молотова есть примечательная деталь: судя по его мемуарам, отнюдь не СССР, а Япония была инициатором составления и подписания вышеназванного Пакта.

Как вспоминал Молотов, Мацуока весной 1941 года долго стремился попасть к Сталину, но тот его все не принимал. Мацуока предварительно долго беседовал с Молотовым, обговаривал детали двустороннего соглашения. Именно японский посол первым заявил при встрече со Сталиным: Япония намерена заключить «мирный» пакт с СССР. Сталин ответил: ну, раз Япония этого хочет, все для дорогого гостя, давайте договариваться!

Межгосударственный договор в кратчайшие сроки был составлен и подписан. Устроили по этому поводу банкет. Сталин угощал. Молотов на этом мероприятии присутствовал. Мацуока пил, пока ноги держали.

Интересны воспоминания Вячеслава Молотова, который с пьяным Мацуокой в застолье пел русский «Шумел камыш» (пел, сам признавался). Как откровенно говорил потом по этому поводу Феликсу Чуеву пенсионер Вячеслав Молотов, «… было дело… [Мацуока] еле стоял на ногах на [Ярославском] вокзале».

Сталин, по воспоминаниям Молотова, приехал проводить посла на вокзал. Никогда – ни до, ни после Сталин ничего подобного не делал – оказал таким способом японцам особое уважение. Японцы этим обстоятельством были потрясены. Как говорил Молотов, «… мы со Сталиным…» так крепко напоили Мацуоку, что его «чуть не внесли» в вагон. На самом деле, как вспоминали очевидцы, сильно пьяный, шатающийся, японский посол с большим трудом, но зашел в вагон все же «своими ногами».

Молотов говорил Чуеву, что подписанный тогда двусторонний пакт оказался весомым сдерживающим фактором – «японцы не стали с нами воевать». «Правда» потом публиковала телеграмму проспавшегося Мацуоку: он благодарил за сердечный прием, оказанный ему в Кремле и с восторгом отозвался о прогрессе, которого достигли народы СССР. А нецеремониальные, сердечные отношения, оказанные послу в Советском Союзе, как он писал, стали для него мгновениями счастья.

… Как только немцы напали на СССР, Ёсукэ Мацуока высказался за немедленное участие Японии в войне против Советского Союза. Мацуоку после окончания Второй Мировой войны арестовали и судили на Токийском процессе. Но до своего приговора он не дожил – умер в 1946 году.