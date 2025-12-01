Как американцы разбомбили советский аэродром

Принято считать, что прямое боевое столкновение СССР и США в годы Холодной войны было невозможно. Ядерное сдерживание работало, а все инциденты, как гласит официальная история, происходили вдали от территории сверхдержав — в небе Кореи, Вьетнама или над нейтральными водами. Однако один забытый эпизод ломает эту аккуратную картину.

Ошибка или коварный расчет

В разгаре Корейская война, где советские и американские летчики уже ведут необъявленную войну в небе. Но на сей раз все пошло не по правилам. Два истребителя-бомбардировщика ВВС США F-80C «Шутинг Стар» пересекли границу СССР в районе Дальнего Востока и углубились на территорию страны более чем на 100 километров.

Их целью случайно или намеренно стал полевой аэродром «Сухая Речка» под Владивостоком. Застигнутые врасплох советские части не успели поднять в воздух истребители ПВО. Американские пилоты совершили два четких боевых захода, расстреливая из пулеметов стоявшие на земле самолеты. По официальным данным, серьезные повреждения получили шесть машин (по воспоминаниям очевидцев — более двадцати), одна «Кингкобра» сгорела дотла. Факт повторной атаки, по мнению советской стороны, однозначно исключал ошибку навигации.

Дипломатический скандал

Самое неприятное в данной истории состоит в том, что американцам никто даже не попытался дать отпор. Командир полка полковник В.И. Савельев на момент инцидента отсутствовал на территории аэродрома, а его заместитель подполковник Н.С. Виноградов приказа об ответной атаке своевременно не отдал. Впоследствии оба военных предстали перед трибуналом и были понижены в должностях. Тем не менее, подобная наглая провокация не могла остаться без ответа и международного обсуждения. Американцы это прекрасно понимали и уже на другой день 9 октября 1950 года самостоятельно в ООН подняли вопрос о том, в какую сумму СССР оценивает нанесенный ущерб, который США готовы немедленно компенсировать. Причем Президент США Гарри Трумэн лично извинился перед руководством СССР, полностью признав вину своих летчиков. В качестве наказания был отправлен в отставку командующий ВВС США, а пилоты дисциплинарно наказаны. Тем не менее, несмотря на официальные извинения, оправдания американцев выглядели крайне нелепо. По их заявлению, пилоты просто заблудились в сильной облачности и по ошибке залетели на территорию СССР. Когда они увидели под собой аэродром с самолетами, на которых красовались звезды, они приняли их с северокорейские боевые машины и только поэтому атаковали.

Однако, по мнению советских летчиков, данные объяснения не выдерживают никакой критики. Погода над аэродромом в момент атаки стояла солнечная, а отличить опознавательные знаки самолетов СССР и КНДР смог бы даже ребенок, не говоря о военных летчиках. Тем не менее, извинения на самом высоком уровне были принесены, ущерб компенсирован, а сам скандал поспешили замять. В то же время советские летчики были уверены, что инцидент на «Сухой речке» оказался своеобразным эмоциональным ответом СССР от американцев за потери ВВС США в Корее. Хотя в пользу американской версии можно привести тот факт, что уже в двухтысячных годах западные журналисты нашли одного из двух американских пилотов, атаковавших «Сухую речку». Пожилой человек, подтвердил, что их самолеты, действительно, заблудились в низких облаках, висевших в пограничных районах СССР, и по ошибке атаковали русский аэродром, вместо запланированного северокорейского аэропорта Чхонджин. Сказать утвердително так это или нет, сегодня уже невозможно, но после инцидента на «Сухой речке» на приграничных военных аэродромах было введено круглосуточное дежурство пилотов, чтобы в случае аналогичной «ошибки», американских летчиков вернуться домой они бы уже не смогли.