Почему до сих пор не все верят в то, что американцы были на Луне

Существует масса материалов, подтверждающих реальность высадки американцев на Луне. NASA регулярно публиковало бюллетени и пресс-релизы, комментарии специалистов и интервью астронавтов. Полученные экспедицией образцы лунного грунта смогли изучить сотни ученых из десятков стран мира. Не говоря уже о фото и видеоматериалах, снятых на спутнике Земли.

Тем не менее до сих пор есть люди утверждающие, что ни в июле 1969 года, ни позднее экипажи «Аполлонов» не были на Луне. Это удивительно, ведь документальные подтверждения этих исторических экспедиций были даже у СССР. И в Стране Советов в успехе США никто не сомневался.

© BigPicture.ru

«Какие ваши доказательства?»

Сомнения в возможности высадки людей на Луне появились сразу, как только земляне начали осваивать эту планету. В 1959 году, когда СССР объявил об успешной миссии исследовательского аппарата «Луна-1», эксперты в США и Великобритании заявили, что это ложь. Убедить их смогло организованное специально для скептиков шоу. Тогда устройство испарения натрия, которым советские инженеры оснастили «Луну-1», создало искусственную комету вблизи планеты. И ее можно было без труда увидеть на Земле.

Слухи о фальсификации миссии «Луна-1» родились из-за высокой засекреченности проекта. Никто не знал не только характеристик «Луны», но и места расположения советского космодрома. Так же серьезно скрывали сведения о полете Юрия Гагарина в 1961 году. Материальных доказательств быть не могло. А кроме этого, у первого космонавта не было с собой даже фотоаппарата.

Тем не менее, президент США Джон Ф. Кеннеди одним из первых поздравил советское руководство с историческим прорывом. Американцы не сомневались в том, что Гагарин побывал на орбите. Ведь подобная неуверенность — удел держав с низким уровнем развития науки и техники.

Как разведка следила за космическими успехами противника

Еще когда первый советский спутник только готовился к своей исторической миссии, Агентство национальной безопасности (АНБ) США развернуло две мощные станции радионаблюдения, на Аляске и на Гавайях. Оборудование этих станций обладало достаточной мощностью, чтобы перехватывать телеметрию с аппаратов, расположенных в сотнях километров над поверхностью Земли.

Эта техника беспристрастно зафиксировала все победы советской космонавтики до 1961 года. А во время полета Гагарина даже получила неплохой телесигнал с бортовой камеры. Американцы увидели нашего космонавта почти одновременно с советскими специалистами и тут же сообщили важную информацию в Белый дом.

Конечно же, ни в чем не отставали от американцев и мы. В поселке Школьное, возле Симферополя, в Крыму, находилась станция НИП-10. Она перехватывала всю информацию со всех отправленных к Луне «Аполлонов». Специалисты по перехвату получили не только четкое изображение космического корабля американцев на лунной поверхности, но и съемку первой прогулки человека по поверхности другой планеты.

Были перехвачены даже переговоры астронавтов друг с другом и с центром управления полетом. Записи сохранили на магнитной пленке и срочно передали в Москву для перевода и расшифровки. Все эти данные были очень важны для развития собственной лунной программы СССР. Ведь в те времена космическая гонка была не менее напряженной, чем гонка вооружений.

Рождение теории фальсификации

Но откуда тогда появились утверждения, что американцы не высаживались на Луне? Как это обычно бывает, претензии появились у самих неугомонных американцев. Первым «звоночком» стала брошюра некоего Джеймса Крайни с кричащим названием «Высаживался ли человек на Луне?» (Did man land on the Moon?), вышедшая в 1970 году.

Основной упор автор «теории заговора» делал на технической невозможности высадки человека на лунную поверхность. Несмотря на интригу, выход этого издания остался почти незамеченным — слишком уж все были увлечены успехами лунной программы. «Выстрелила» брошюра только спустя 6 лет, когда вышел другой опус — книга Билла Кейсинга «Мы никогда не были на Луне» (We Never Went to the Moon, 1976).

© Книга Кейсинга — настоящая библия для сторонников «теории заговора»

Многие поверили Кейсингу, так как он был с 1956 по 1963 непосредственным участником программы «Сатурн-Аполлон». Правда, автор не упоминал о том, что сам он не имел ни малейшего отношения к полету. Ведь он занимал должность «технического писателя» и маялся в офисе в сотнях километров от космодрома.

«Пролить свет на вероломный обман» Билл Кейсинг решил после того, как его «попросили» по собственному желанию из компании «Рокетдайн», создававшей двигатели для ракет-носителей «Сатурн», использовавшихся в проекте «Аполлон». Оказавшись на обочине жизни, писатель-неудачник еле сводил концы с концами, пока не набрел на «золотую жилу».

Книга Кейсинга издавалась трижды — в 1976, 1982 и 2002 году, а сам Билл стал публичной персоной и желанным гостем разных дебатов и телешоу. Его коньком была лекция о том, что ракета «Сатурн-5» не могла достичь луны, а все многочисленные миссии «Аполлон» просто болтались на орбите земли.

© BigPicture.ru

У Кейсинга оказалось немало единомышленников. Особый вес его бредням придал конспиролог Ральф Рене — самозванец, выдававший себя за авторитетного ученого и инженера. У Ральфа не было за плечами даже университета. Зато был хорошо подвешенный язык и жажда денег. Он издал книгу «Как NASA показало Америке Луну» (NASA Mooned America! , 1992), ссылаясь на выводы Билла Кейсинга.

Таким образом, сомнительная теория обросла «мнениями экспертов» и обрела тысячи сторонников по всему миру. Ральф Рене не пытался задавить оппонентов расчетами и выкладками. Для этого у него просто не хватило бы образования. Шарлатан взялся за изучение фото и видео экспедиции, разоблачая каждый кадр. Для каждого телешоу он припас «сенсационные разоблачения». Правда, его доказательства были сомнительными или совсем отсутствовали.

При этом Рене не терялся и нагло заявлял во время дискуссий, что все файлы с доказательствами обмана коварные спецслужбы удалили с его компьютера. Американский обыватель проглатывал это — людям хотелось скандалов и сенсаций. Семена были брошены на благодатную почву и это не могло пройти мимо кинематографистов.

«Лунный обман» в кино и судах

Фильмы «Была ли это просто бумажная Луна?» (Was It Only a Paper Moon? , 1997), «Что случилось на Луне?» (What Happened on the Moon? , 2000), «Нечто странное случилось по пути на Луну» (A Funny Thing Happened on the Way to the Moon, 2001), «Дикие астронавты: Расследование подлинности высадки на Луну» (Astronauts Gone Wild: Investigation Into the Authenticity of the Moon Landings, 2004) и еще несколько подобных документальных кинолент и видеорасследований обрушились на зрителей.

В NASA долго игнорировали оппонентов, но в конце 1970-х решили пригласить их к диалогу. Как и следовало ожидать, не обремененные аргументами идеологи теории заговора ловко избегали прямых дискуссий и, осыпая ученых и конструкторов обвинениями в подлоге, старались держаться от них подальше.

Впрочем, Кейсингу таки пришлось схлестнуться в 1992 году в суде с астронавтом Джимом Ловеллом, который назвал писателя «дураком». А разве заслуживают иного звания люди, поверившие в то, что фильм «Темная сторона Луны» (Opération lune, 2002) Стенли Кубрика документален, а все сцены прогулок по поверхности Луны сняты в павильонах Голливуда?

Так что, можно сказать, «антиаполлоновщина» — это не продукт враждебного отношения граждан нашей страны к США, а чисто американское явление. В России первые ростки сомнения взошли как раз после скандалов за океаном, в середине 90-х. При СССР даже дети были уверены в торжестве человеческого разума на космических просторах.