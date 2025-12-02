2 декабря: какой ногой наши предки ступали на порог дома

В православии вспоминают пророка Авдия. А в народе день называют Авдей-радетель.

В старину верили, что в эти сутки в мире лютует нечисть. Поэтому тщательно оберегали дом, обходили с зажженной свечой все темные углы. А также обухом топора простукивали дверные косяки и конные рамы. На улицу старались в этот день не выходить:

"Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет".

В этот день нельзя общаться с тем, кто неприятен, иначе конфликта не миновать. Если наступить на порог левой ногой, беды отпугнешь, а правой - привлечешь. Не ходили в этот день незнакомым маршрутом или в незнакомые места.

В этот день нельзя было выбрасывать остатки еды, их скармливали домашним животным, чтобы без голода прожить до весны. Не смотрели вечером в зеркало, чтобы не испортить судьбу. Обязательно в этот день крошили крошки хлеба птицам, чем больше птиц прилетит, тем счастливее пройдет год.

Если в этот день идет снег и дует сильный ветер - к холодной и затяжной зиме. Хороший урожай будет, если намело сугробы к этому дню. Небо ясное с утра - жди резкого похолодания. Дрова в печи потрескивают - к морозу. А оттепель стоит, жди скорую перемену погоды.