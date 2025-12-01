«Ватерлооские зубы»: почему вставные зубы делали из ртов мертвых солдат

В XIX веке, до появления современных материалов, зубное протезирование часто использовало шокирующие методы. Одним из таких явлений стали протезы из настоящих человеческих зубов, известные как «ватерлооские зубы». Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день», рассказал, как развивалась эта практика и почему она прекратилась.

© Ferra.ru

В ту эпоху протезы делали из дерева, слоновой кости и металла, но они были неудобны и неестественно выглядели.

«До появления фарфора и акриловых смол зубные протезы изготавливали из самых разных материалов: слоновой кости, дерева, металла. Однако такие конструкции были неудобны, недолговечны и выглядели неестественно, а медицина всегда искала новые решения для своих пациентов», —

Человеческие зубы считались идеальной заменой, так как хорошо подходили по форме и цвету.

Источниками для таких протезов служили зубы бедняков, неопознанных умерших и жертв эпидемий. Настоящий бум произошел после битвы при Ватерлоо в 1815 году, где погибли десятки тысяч солдат. Предприимчивые торговцы собирали зубы с поля боя, очищали их и поставляли техникам. В британской прессе даже появилась реклама, призывающая носить во рту «частички павших героев» как акт патриотизма.

Эти протезы, получившие название «ватерлооские зубы», ценились за качество, поскольку молодые солдаты обычно имели здоровые зубы. Однако к середине XIX века эта практика сошла на нет.