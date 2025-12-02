Американка продает слезы в бутылках ради подарков семье на Рождество

Модель планирует потратить вырученные деньги на подарки семье и живую елку

Американская модель Лиз Ривер придумала необычный способ заработать на подарки к Рождеству — она продает бутылки со своими слезами. Стоимость такого сувенира достигает почти 52 тысяч рублей.

"Продажа слез в банках означает, что вместо маленькой пластиковой рождественской елки у нас будет живая, которую мы потом сможем пересадить. Плюс, благодаря этим деньгам вся моя семья соберется вместе, а не будет разбросана по всей стране на время праздника", — цитирует издание Need To Know собеседницу.

По словам Ривер, это не первая ее подобная акция. Изначально спрос был невысоким — удавалось продать лишь две-три бутылки в год. Однако когда продажи выросли, модель задумалась о выпуске миниатюрной версии сувенира, который можно было бы носить как подвеску на ожерелье.

Лиз Ривер уже 21 год работает в сфере создания контента для взрослых. Вырученные средства она направляет на содержание четверых детей — им 17, 23, 28 и 29 лет. Дети осведомлены о профессии матери.

Модель также рассказала о необычном заказе: клиент хотел 20-минутную видеосъемку, на которой она будет плакать, а также интересовался возможностью покупки салфеток и подушки, использованных во время съемки.