Чем занимались масоны в Советском Союзе

Казалось бы, какое место мистике и тайным обществам в государстве, где религия объявлена «опиумом для народа», а оккультизм — «мракобесием»? Однако даже в атеистическом Советском Союзе подпольная эзотерическая жизнь не угасла. В 1920-е годы на его территории действовало не менее 11 тайных лож и орденов, от мартинистов до тамплиеров, куда входили учёные, писатели и представители творческой интеллигенции.

«Орден мартинистов»

Одной из самых заметных организаций был ленинградский «Орден мартинистов», автономная ветвь французского ордена. Его руководители, Григорий Мебес и Борис Астромов, читали лекции по истории религии, магии и практической каббале для питерской интеллигенции.

Конец ложи положило предательство. В 1925 году Борис Астромов, поссорившись с руководством, явился в ОГПУ с предложением сотрудничества в обмен на выезд из СССР. Выезд ему не разрешили, но чекисты взяли под наблюдение всё оккультное подполье. В начале 1926 года ложа была разгромлена, а её члены, включая самого Астромова, арестованы.

«Орден тамплиеров»

Не менее значимым был московский «Орден тамплиеров», основанный анархистом Аполлоном Карелиным и писателем Андреем Белым. Орден состоял из нескольких лож («Орден Света», «Храм искусств»), где изучали философию, историю и космологию.

Руководитель ложи «Орден Света», преподаватель МВТУ Алексей Солонович, открыто читал лекции о «мистическом анархизме», критикуя большевистские идеалы. Это не осталось незамеченным. В ночь на 12 сентября 1930 года большая часть ордена была арестована. Солонович получил 5 лет лагерей, остальные — ссылку.

Большевики – масоны?

Между тем, очень многие исследователи тесно связывают большевизм с масонством. Существует даже теория о том, что советские символы – звезды, серп и молот – на самом деле относятся к масонской символике.

Так или иначе, по непроверенным данным, в масонских организациях состояла практически вся советская верхушка – Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Свердлов…

Имеются также свидетельства о том, что в 1919 году был посвящен в масоны председатель Петроградской ЧК Глеб Бокий. Он якобы вступил в ложу «Единое трудовое братство», возглавляемую учеником известного оккультиста Георгия Гурджиева Александром Барченко. Впоследствии Бокий занял пост начальника 9-го Управления Главного управления Госбезопасности НКВД и считался в ОГПУ и НКВД «главным специалистом по вопросам масонства». По иронии судьбы, он был арестован в 1937 году как раз по обвинению… в организации масонской ложи!

Но, если большевики сами являлись масонами, то почему они проводили гонения на других масонов? Вспомним, что при Ленине этих гонений еще не было. Они начались при Сталине, который хоть и увлекался, по некоторым свидетельствам, оккультизмом, но в масонах точно не состоял. Возможно, он считал всех масонов «иностранными агентами влияния», поскольку масонство зародилось на Западе… Впрочем, все эти оккультно-политические игры остаются за кулисами истории.