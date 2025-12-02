Кому достался золотой поезд адмирала Колчака

К началу Первой мировой войны золотой запас Российской империи был колоссален — 1311 тонн, один из крупнейших в мире. Но уже через пять лет он стал главным призом Гражданской войны, символом богатства, за которым охотились все стороны конфликта и который бесследно исчез, породив десятки легенд. Речь о «золоте Колчака» — 490 тонн драгоценных слитков и монет, ставших роковым грузом для Белого движения.

Золотой поезд

К 1918 году запасы сократились из-за военных платежей союзникам. Значительная часть золота была эвакуирована из Петрограда в Казань. В августе город взяли белые и Чехословацкий корпус, захватившие 650 миллионов золотых рублей490 тонн чистого золота в слитках и монетах: «Трофеи не поддаются подсчёту, захвачен золотой запас России в 650 миллионов».. Эти сокровища, оказавшиеся в руках адмирала Александра Колчака, провозглашённого Верховным правителем России, и стали легендарным «золотом Колчака».

Казну погрузили в спецсостав, который отправился в долгое и трагическое путешествие по Транссибу: Казань — Самара — Уфа — Омск. К 1919 году судьба белых стала предрешённой. Золотой эшелон двинулся на восток под охраной уже ненадёжных чехословацких частей.

В Нижнеудинске чехи, под давлением союзников, фактически арестовали Колчака, вынудили его отречься и передали эшелон под свой контроль. Адмирала выдали эсерам, а те — большевикам, которые его расстреляли. В обмен на беспрепятственный выезд из России Чехословацкий корпус вернул советской власти 409 миллионов рублей. Но куда исчезли остальные 236 миллионов?

Где же золото?

По одной из версий, тот самый злополучный чехословацкий корпус и был вором недостающих миллионов. Когда чехи охраняли поезд с золотом, идущий из Омска в Иркутск, они воспользовались своим положением и выкрали деньги.

В подтверждение тому обычно приводят факт возникновения сразу после возвращения корпуса на родину крупнейшего "Легиабанка" – банка, основанного чешскими легионерами. Впрочем, подтверждений этому не находится, к тому же, пропавшего золота не могло хватить на основание этого учреждения.

Бывший зам. министра финансов в правительстве Колчака Новицкий обвинял чехов в краже 63 миллионов рублей, а некоторые немецкие оппозиционеры уверяли, что чехи выкрали 36 миллионов – все эти цифры не имеют под собой никакого источника в реальных исторических документах.

Еще одним доводом против чехов был факт помощи Чехословакией русским эмигрантам после Гражданской войны – на поддержку были выделены колоссальные суммы, которые, как считают конспирологи, были ранее украдены из золота Колчака. Однако, по самым скромным расчетам, суммы субсидий превышали даже пресловутые 63 миллиона.

Согласно другой версии, золото Колчака было спрятано по приказу самого адмирала. Среди возможных мест клада называют шлюз Марьина Грива в Обь-Енисейском канале, так как рядом с ним нашли захоронение пятисот белогвардейцев.

Еще одно место предполагаемого местонахождения золота Колчака – горы Сихоте-Алиня, в пещерах которого якобы находили золотые слитки. Доходят сообщения, что часть золота затопили в Иртыше, а иные считают, что чешские корпуса столкнули часть вагонов с золотом в Байкал, чтобы они не достались красным. В 2013 археолог Алексей Тиваненко сообщил о том, что ему удалось найти золото Колчака, спустившись на батискафе на дно озера Байкал: «Обнаружили между завалами мы 4 слитка. Всё это лежит между камнями, между шпалами».

Так или иначе, согласно слухам и легендам, золото белого адмирала непрестанно искали с 1920-х годов, как частные отряды, так и сталинские поисковые команды. И поиски продолжаются до сих пор.

Наиболее правдоподобную версию пропавшего золота выдвинул российский историк Олег Будницкий. Пресловутые 236 миллионов рублей, по его гипотезе, осели в иностранных банках в счет уплаты за вооружение и амуницию.

Ученый обработал множество архивов, находящихся в Стэнфорде, Нью-Йорке и Лидсе, и подсчитал, что правительство Колчака отправило за рубеж, в британские, французские и американские банки, около 195 миллионов золотых рублей. В обмен на золото белым предоставлялись кредиты, а также золото депонировалось для покупки в кредит оружия у американцев.

Финансисты Белого движения также активно закупали доллары для стабилизации финансовой ситуации. Оставшиеся деньги, 43 миллиона рублей, были захвачены атаманом Семеновым в поезде, направлявшемся из Омска во Владивосток, и золото было израсходовано на содержание войск, в том числе, на попытку привлечь на свою сторону монголов. Таким образом, все якобы пропавшие колчаковские капиталы ушли на покрытие военных расходов и займы в иностранных банках.