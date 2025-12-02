Совестливый вор вернул пенсионерке украденные деньги

В Италии вор украл деньгии у пожилой женщины и сам раскаялся в содеянном. Об этом сообщает L'Unione Sarda.

Случай произошел в городе Арбория, регион Сардиния. В начале октября молодой мужчина-сенегалец подошел к пенсионерке, гулявшей с внучкой и предложил купить у него носки. Пока женщина говорила с ним, он незаметно вытащил из ее сумочки наличные — около 1,5 тысячи евро (примерно 135,3 тысячи рублей). Итальянка заметила кражу, лишь вернувшись домой, и в тот же день обратилась в полицию.

По словам дочери пострадавшей, полиция выследила обокравшего ее мать мужчину по камерам видеонаблюдения. Однако еще до задержания он испытал угрызения совести и, по совету своей общины, сам пришел к пострадавшей. Он раскаялся в содеянном, извинился и вернул женщине деньги. После этого пенсионерка не только отказалась от всех претензий, но и решила помочь ему.

Ранее в Индии воры залезли в чужой дом и оставили высмеивающую хозяев записку. В тексте они призвали владельца накопить денег на случай, если его снова придут обворовывать.