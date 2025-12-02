Почему дерзкое заявление председателя КНР шокировало руководство СССР

Отношения между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой никогда не были идеальными, но к середине 1960-х годов они достигли апогея напряженности. В 1964 году лидер Китая Мао Цзэдун сделал заявление, которое потрясло Москву и вызвало немедленную реакцию Никиты Хрущева. Эти слова сильно обострили и без того холодные отношения между двумя социалистическими державами, приведя к их идеологическому и политическому разрыву.

Истоки конфликта

Отношения между СССР и Китаем начали ухудшаться еще в конце 1950-х годов. После смерти Иосифа Сталина в 1953 году Никита Хрущев, занявший пост главы Советского Союза, провел масштабную антисталинскую кампанию, разоблачая культ личности предшественника. Такие действия вызвали резкое недовольство Мао Цзэдуна. Китайский лидер, сам выстроивший в своей стране культ личности, воспринял критику Сталина как косвенное покушение на собственный авторитет. Мао опасался, что антисталинская риторика может подтолкнуть китайцев к разочарованию в его собственной политике и методах управления.

Помимо идеологических разногласий, существовали и территориальные претензии. Китайская сторона была недовольна границами с Советским Союзом, которые, по мнению Пекина, были несправедливо установлены. В Китае даже выпустили новые географические карты с этими «хотелками», что явно указывало на нерешенность территориального вопроса. Советский Союз, в свою очередь, пытался урегулировать спорные моменты через переговоры, но компромисс так и не был достигнут.

Резкое заявление

Июль 1964 года стал поворотным моментом в отношениях между двумя державами. В это время Мао Цзэдун принимал у себя делегацию японской социалистической партии. Один из ее представителей, Тетцуо Ара, задал Мао вопрос о Курильских островах, которые Япония считала своей территорией. Ответ китайского лидера оказался неожиданно резким и провокационным. Мао заявил, что Советский Союз захватил слишком много земель, включая не только Курилы, но и территории, которые исторически принадлежали Китаю.

Мао напомнил о событиях, произошедших более века назад, когда царская Россия, по его словам, «отрезала» от Китая обширные территории к востоку от Байкала, включая Хайшэньвэй (ныне Владивосток), Камчатку и другие земли. Кроме того, он вспомнил и формально независимую Монголию, которая находилась под мощным политическим влиянием СССР, а также страны Восточной Европы — Польшу, Финляндию, Германию и Румынию — которые, по мнению Мао, тоже пострадали от советской экспансии. Завершая свою речь, Мао заявил: «Этот счет еще не погашен, мы еще не рассчитались с ними по этому счету».

Реакция Москвы

Дерзкие слова Мао Цзэдуна ввергли в шок советское руководство. Никита Хрущев воспринял заявление китайского лидера как прямую угрозу. Советский Союз, несмотря на свой военный и экономический потенциал, не мог игнорировать растущее влияние Китая, особенно в условиях, когда Пекин активно пытался привлечь на свою сторону страны третьего мира и оспаривал лидерство СССР в международном коммунистическом движении.

Ответ Хрущева был жестким и недвусмысленным. Советская пропаганда начала активно критиковать Мао Цзэдуна, обвиняя его в национализме, ревизионизме и предательстве социалистических идеалов. В свою очередь, Китай усилил антисоветскую риторику, обвиняя СССР в империализме и предательстве мирового коммунизма. Конфликт между двумя странами перешел из сферы дипломатии в открытую идеологическую войну.

Впоследствии разногласия между СССР и КНР привели к вооруженным столкновениям на границе в 1969 году, что еще больше усугубило их конфликт.