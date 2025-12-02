Какие тайны сибирской тайги до сих пор ставят ученых в тупик

Покорение Сибири началось в XVI веке, но её познание продолжается до сих пор. Этот исполинский край, раскинувшийся от Урала до Тихого океана, остается одним из последних резервуаров неразгаданных тайн на планете. Мы собрали несколько самых интригующих загадок, над которыми десятилетиями бьются ученые.

Светящаяся вода

В 1982 году ученые Иркутского физико-технического института обнаружили, что вода Байкала обладает собственным слабым свечением. Интенсивность этого свечения меняется: оно угасает с глубиной и ослабевает в период с ноября до середины января, чтобы вновь начать «набирать силу» после Крещения. Природа этого биолюминесцентного или химического свечения, регистрируемого высокочувствительными приборами, остается предметом изучения, добавляя ореол таинственности и самому глубокому озеру Земли.

Тунгусский феномен

Ранним утром 30 июня 1908 года в небе над Подкаменной Тунгуской прогремел взрыв чудовищной силы, поваливший лес на площади в 2000 квадратных километров. Но классический метеоритный кратер и осколки так и не были найдены.

За 115 лет родился целый пантеон гипотез: от взрыва ледяной кометы и столкновения с облаком антивещества до аварии инопланетного корабля и экспериментов Николы Теслы. Каждая версия находит свои аргументы и контраргументы, превращая тунгусское происшествие в эталонную научную загадку, которая, кажется, не хочет быть разгаданной.

Ледяные кольца Байкала

Впервые эти загадочные образования диаметром до 7 км были зафиксированы из космоса в конце 1990-х. Они появляются не каждый год и в разных частях озера. Основная научная версия связывает их с выбросами метана со дна Байкала, который, поднимаясь, создает теплые водовороты, растапливающие лед по кругу. Однако этот механизм до конца не объясняет ни идеально круглую форму, ни цикличность появления. Это космический автограф планеты, увидеть который можно лишь с орбиты.

Турочакские писаницы

В 1975 году на отвесных скалах у левого берега реки Бии, в семи километрах от села Турочак, были обнаружены наскальные двухметровые рисунки: более двух десятков стремительно «шагающих» лосей.

Стилистический анализ изображений позволил отнести их к эпохе бронзы и с большой долей вероятности связать с каракольской культурой, существовавшей во II веке до н.э. Но как появились эти уникальные для Алтая наскальные изображения, до сих пор непонятно.

Сложностей в определении происхождения этих узоров доставляет и то, что они были созданы при помощи красной охры, нетипичной для алтайских петроглифов. Нехарактерен для этой местности и выбор сюжета изображений.

Кроме упомянутх петроглифов есть на Алтае и другие загадочные изображения. На этот раз огромные, называемые геоглифами. Увидеть их можно только с высоты птичьего полета. Расположены они на знаменитом плато Укок.

Неизвестна ни цель их создания, ни их возраст. Одно время считалось, что они были созданы 1500-2000 лет назад, но последние исследования позволили предположить, они гораздо древнее и время их создания – III-II века до н.э. Загадкой остается и то, почему за такой продолжительный промежуток времени геологические процессы не уничтожили геоглифы.

Денисовский человек

Денисовская пещера находится в долине реки Ануй, которую хранители алтайских традиций называют «путем к загадочному Беловодью». Здесь было обнаружено немало культурно-исторических памятников, но самая главная загадка этого места - так называемый «денисовский человек», или «человек алтайский». Ученые до сих пор не могут прийти к выводу, отдельный это подвид древнего человека, либо родственник уже известных.

Его гены не были обнаружены ни у одного представителя современной цивилизации, за исключением меланезийцев, предки которых, по версии ученых, могли контактировать с «денисовцами» на территории Восточной Азии.

Алтайский Стоунхендж

Расположенный в Чуйской степи так называемый Алтайский стоунхендж ежегодно привлекает тысячи туристов. Пять огромных валунов высотой до семи метров украшают петроглифы – рисунки времен пазырыкской культуры. Одна из глыб отличается от остальных размещенной на ней перекладиной, другая – выполнена в виде кресла-трона.

Эти мегалиты предположительно датируются VIII-VI веками до н.э. Камни установлены в направлении сторон света и, по наблюдениям, имеют разнозаряженные электромагнитные поля.

Неизвестно ни то, кто построил этот комплекс, ни то, для чего он использовался. Ритуальное значение Алтайского стоунхенджа является гипотезой.