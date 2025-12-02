Почему в Запорожскую Сечь не пускали женщин

Многие авторы, в том числе Николай Гоголь в своем бессмертном «Тарасе Бульбе», упоминали о том, что на Запорожскую Сечь женщин не допускали. Есть и более ранние упоминания этого факта, как в литературе, так и в народном творчестве. Очевидно, что это старинное устное предание, передававшееся из поколения в поколение, и не верить ему нет причин.

Гоголь издал свою повесть в 1835 году, а первое историческое исследование жизни запорожцев, в котором поднималась тема однополого состава Сечи, написал историк Аполлон Скальковский только в 1841 году. В первой же главе «Истории Новой Сечи или последнего коша Запорожского» автор пишет, что запорожцы Низового войска, отправляясь на Сечь, давали обет безбрачия.

Скальковский проводит аналогию между казаками и рыцарскими орденами тамплиеров, иоаннитов и меченосцев, которые также запрещали своим членам вступать в брак. Исследователь уверен, что запорожские казаки были украинским православным рыцарским военно-духовным орденом, правда, в особой, адаптированной под православие и славянский менталитет формой.

Теория эта имеет сторонников и в наши дни — современный историк Роман Багдасаров даже опубликовал научную статью «Земной образ ангельского воинства. Запорожская Сечь как православный рыцарский орден». Но это одна точка зрения, романтизирующая казаков и превращающая их в защитников веры, а кроме нее существует и другая, менее красивая.

Украинский фольклорист Александром Кривоший считает, что пренебрежение женским обществом у казаков было связано с практикой нетрадиционных сексуальных отношений, существовавшей в Сечи. В качестве примера Александр приводит «500 бессмертных» из греческих Фив, а также японских самураев, относившихся к однополому сексу вполне лояльно. Примеров таких воинских союзов, скрепленных «мужской любовью», в истории достаточно.

Но отрицать тот факт, что среди запорожцев было полно женатых мужчин, не берется никто из литераторов и ученых. Даже главный герой эпичной гоголевской повести, Тарас — человек женатый и взрастивший троих сыновей. Да, в Запорожскую Сечь женщинам путь был закрыт, но семейных воинов там были рады видеть всегда. Правда, в том случае, если жены ждали их дома. При этом запорожец всегда мог вернуться к семье, если Сечь не воевала.

Один из самых авторитетных украинских историков — Михаил Грушевский утверждал, что в период расцвета Запорожской Сечи, приходящийся на 16-17 века, в войске были как убежденные холостяки, так и степенные семейные мужчины. Для многих женатых казаков Сечь становилась настоящим временным убежищем от быта. Мужчина уходил в войско, участвовал в вольной казацкой жизни, но «нагулявшись», в любой момент мог уйти домой.

Из разных источников нам известно, что незадолго до ликвидации Запорожской Сечи в 18 веке ее порядки несколько смягчились и к женщинам отношение было уже не такое категоричное. В это время существовало некое подобие казацкой республики, занимавшей достаточно обширную территорию на так называемом Великом Луге — местности вдоль Днепра, ниже порогов.

Под защитой военной мощи Сечи казаки основывали села и хутора, где жили с женами и растили детей. При этом в саму Сечь, укрепленную и живущую на казарменном положении, представительниц прекрасного пола не пускали, как и раньше. После уничтожения казацкой республики на украинских землях еще долго ощущались последствия такого разделения и мужское население численно преобладало над женским.

Запорожцы не зря называли себя «лыцарством» и считали военной аристократией. В их обществе было немало от рыцарских орденов Европы, но еще больше от первобытного общества, вынужденного вводить гендерное разделение, чтобы выжить на окраине цивилизации. Наиболее логичным объяснением того, что на Сечь не допускали женщин, было опасение казаков, что присутствие дам ослабит их рыцарский дух.