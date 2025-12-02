Выпускника ВШЭ арестовали по делу о госизмене после серии административных арестов

22-летнего выпускника НИУ ВШЭ Леонида Каца арестовали по делу о государственной измене после двух месяцев так называемых «карусельных арестов». Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» 2 декабря. Решение об аресте принял Мещанский суд Москвы, однако подробности обвинения неизвестны, поскольку дела о госизмене являются засекреченными.

Леонид Кац был первоначально задержан 1 октября по статье о мелком хулиганстве — якобы за использование нецензурной брани возле пруда в районе Алтуфьево, за что получил 15 суток ареста. В последующие недели ему неоднократно назначали новые административные аресты по аналогичным статьям, включая «неповиновение полиции», что в итоге привело к возбуждению уголовного дела о государственной измене.

В 2025 году Кац успешно защитил диплом по математике в Высшей школе экономики, его работа была посвящена классической модели Курамото и её модификациям. До этого он неоднократно побеждал в различных математических олимпиадах, демонстрируя выдающиеся способности в точных науках.