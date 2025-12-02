Зачем Берия заселил Казахскую ССР итальянцами

История итальянской общины в Крыму насчитывает столетия — от генуэзских колоний Средневековья до компактных поселений в Керчи и Феодосии в XIX-XX веках. Однако к середине 1940-х годов эта небольшая, но, казалось бы, навечно укоренившаяся здесь диаспора почти полностью исчезла с полуострова. Но, как известно, «если где-то нет кого-то…». Зато в Казахской ССР появились новые переселенцы.

© Соцсети

Крымская «Италия»

Итальянское присутствие в Крыму (Генуэзская Газария) было особенно значительным с XIII по XV век. После присоединения Крыма к России в конце XVIII века община возродилась: в портовые города прибывали купцы, моряки, ремесленники, виноградари из Италии. К концу XIX века в Крыму жило около тысячи итальянцев, в основном в Керчи.

При советской власти диаспора сохранялась. В 1920-е годы в Керчи даже существовал итальянский национальный колхоз «Сакко и Ванцетти», работали школа и клуб. Однако к 1930-м годам началась активная языковая ассимиляция, а репрессии («дела» об «итальянских шпионах») коснулись многих, включая председателя колхоза.

«Пятая колонна»

22 июня 1941 года Италия Муссолини вступила в войну против СССР на стороне Германии. Это сразу поставило под удар всех советских итальянцев. Хотя многие из них, как и другие жители, участвовали в обороне и восстановлении Керчи, власти видели в них потенциальных пособников врага.

Ключевую роль сыграли давние культурные связи. Крымские итальянцы исторически тесно общались с местными немцами, часть из них говорила на немецком языке. В условиях войны и оккупации Крыма (Керчь была захвачена в ноябре 1941-го) эти бытовые контакты были интерпретированы НКВД как доказательство сотрудничества с противником. К слову немцев Поволжья тогда тоже не пощадили.

Операция НКВД

Депортация крымских итальянцев прошла в две волны. Сразу после первого освобождения Керчи от немцев, в начале 1942 года, были выселены около 500 итальянцев. Операция проводилась в спешке, людям давали минимум времени на сборы, разрешая взять лишь 16 кг вещей. Их вывозили через порт в товарных вагонах в Акмолинскую область Казахстана.

Оставшихся в южном Крыму итальянцев (в основном в Ялте и Севастополе) депортировали уже в рамках масштабной «зачистки» полуострова после его полного освобождения в июне 1944 года — вместе с болгарами, греками и армянами. Формальным обвинением стало «пособничество оккупантам».

Казахстанская ссылка

В Казахстане итальянцев селили в колхозах, часто во вспомогательных постройках. Местное население, само жившее в тяжелых условиях, встречало чужаков с недоверием. С октября 1942 года трудоспособных мужчин и женщин, как и представителей других «вражеских» национальностей, мобилизовали в рабочие колонны НКВД («трудармию»). Они работали на стройках, заводах (например, Челябинском металлургическом комбинате), в шахтах в условиях, близких к лагерным.

Мотивы депортации

Сейчас очевидно, что решение, санкционированное Лаврентием Берией, не было связано с реальными преступлениями всей общины. Скорее, оно диктовалось превентивной логикой тоталитарного государства. Тут работал и принцип коллективной ответственности — наказания целой этнической группы за действия правительства ее исторической родины, и упреждающая «зачистка», в ходе которой с прифронтовых и стратегических территорий удалили всех, кого можно было заподозрить в нелояльности. Свою роль, по всей видимости сыграла и возможность использования спецпоселенцев как бесплатной рабочей силы для нужд военной промышленности в тылу.

После войны

После смерти Сталина в 1953 году итальянцы, как и другие депортированные народы, были сняты с учета спецпоселения, но без права на возврат конфискованного имущества и не сразу смогли вернуться в Крым. Многие ассимилировались, сменили фамилии. К 1989 году в Керчи и районе проживало лишь около 90 человек, идентифицирующих себя как итальянцы.