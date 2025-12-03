Путь монстра: кем на самом деле был Жеводанский зверь

260 лет назад во французском графстве Жеводан возобновились нападения таинственного зверя-людоеда. Монстр совершал убийства более полутора лет. Когда королевский охотник Франсуа-Антуан де Ботерн застрелил в округе крупного волка, многие посчитали, что с чудовищем покончено. Однако через некоторое время нападения возобновились и продолжались ещё достаточно долго. В итоге ужасный зверь всё же был убит, но наука до сих пор не может точно сказать, кем он был на самом деле. Учёные предполагают, что убийства могли совершать лев, леопард, гиена или гибрид волка с собакой.

© Луи Кастель " Нападение Жеводанского зверя"

Путь монстра

Первое известное упоминание о Жеводанском звере датируется 1 июня 1764 года, когда некий хищник попытался напасть на жительницу города Лангонь, пасшую коров в лесу Меркуар. Животное выскочило из леса, но на него накинулись быки из стада и отогнали прочь. Месяц спустя зверь загрыз возле деревни Юбак первую установленную жертву — 14-летнюю девушку Жанну Буле. В августе монстр убил двоих детей, а в сентябре — ещё пятерых. К концу октября за ним числилось уже 11 убитых.

Власти подняли на борьбу с таинственным животным армию. В Жеводан прибыли 56 драгун под командованием капитана Жака Дюамеля. Они провели серию облав и убили множество волков, но зверя-людоеда так и не нашли.

Описания, оставленные теми, кто видел Жеводанского зверя, не дают возможности с точностью идентифицировать его. Некоторые очевидцы утверждали, что животное напоминало волка. Но, согласно дошедшим до наших дней описаниям, у зверя были признаки, нехарактерные для волков: гибкий хвост с кисточкой, выпирающие из пасти клыки, полоса тёмной шерсти вдоль хребта. Несколько раз упоминаются также пятна на спине и боках.

Жеводанский зверь часто пытался совершить бросок и вцепиться своей жертве в голову. Позже появились свидетельства, что он вставал на дыбы и бил людей передними лапами.

Объектами нападений монстра регулярно становились женщины и дети. Мужчины, работавшие большими группами и имевшие под рукой оружие или сельхозинвентарь, его не привлекали. Чудовище могло атаковать пастухов, проигнорировав находившихся рядом коз или овец.

Существо успешно избегало ловушек, капканов и не ело отравленные приманки. Поразительный интеллект и живучесть, нехарактерная для обычного животного, породили волну слухов об оборотне. Кроме того, согласно отдельным свидетельствам, рядом со зверем иногда видели какого-то человека.

«Нужно помнить, что XVIII век — это период, в котором на уровне обыденного сознания причудливо переплетались религиозное и секулярное, суеверия и рационализм. Любые существа, подобные Жеводанскому зверю, будто сошедшему со страниц средневековых бестиариев, вызывали суеверный ужас и отторжение», — рассказал в беседе с RT историк-медиевист кандидат исторических наук Игорь Гайворонский.

12 января 1765 года группа детей во главе с 13-летним Жаком Портфе отбилась от Жеводанского зверя палками и камнями. Вести об этом поступке дошли до короля Людовика XV, который велел выплатить детям денежную премию. Кроме того, монарх отправил в Жеводан известных охотников — отца и сына д'Энневалей. С февраля они начали организовывать в графстве массовые облавы с привлечением военных и местных жителей, но так и не смогли добиться успеха. Ситуация в Жеводане попала в газеты, и о ней заговорила вся Франция.

© равюра XVIII века, изображающая спасение Жака Портфе и его друзей от зверя

«Существует версия, что французские журналисты искусственно подогревали интерес общественности к жеводанской истории — нужно было отвлечь внимание людей от неблагоприятных итогов Семилетней войны, в которой Франция потеряла владения в Северной Америке и Индии. А история об огромном звере, нападающем на людей и вселяющем ужас в население нескольких деревень, просто не могла не привлечь внимания. Человек любит всякие загадки, тайны, мистику», — отметил в беседе с RT историк, эксперт историко-просветительского интернет-проекта «Мой край. История» Александр Кадира.

Люди со временем стали чаще отбиваться от зверя. Впрочем, иногда ему удавалось совершать сразу несколько убийств. Так, 5 апреля 1765 года он загрыз четверых детей.

Летом власти Франции направили в Жеводан придворного охотника — носителя королевской аркебузы Франсуа-Антуана де Ботерна. Он во главе отряда добровольцев стал систематически прочёсывать леса. 20 сентября 1765 года собаки подняли необычайно крупного волка. Животное упало после двух ранений (причём одного — в глаз), но потом вскочило и бросилось на де Ботерна. После второго залпа зверь погиб. В желудке животного нашли лоскут красной материи. Убитого волка в официальном отчёте объявили Жеводанским зверем.

© Лейтенант де Ботерн убивает волка

Чучело застреленного де Ботерном животного выставили в Версале. Сам носитель королевской аркебузы получил от короля щедрое вознаграждение. Убийства в Жеводане на время прекратились.

Возвращение Жеводанского зверя

В конце лета или начале осени де Ботерн стал свидетелем безобразной ссоры и драки между сыновьями участвовавшего в охоте местного жителя Жана Шастеля — Антуаном и Пьером. Сцена вызвала раздражение у придворного, и он велел отправить всех Шастелей в тюрьму, из которой они вернулись домой, в деревню Бессер-Сен-Мари, только во второй половине ноября.

2 декабря 1765 года Жеводанский зверь, о котором ничего не было слышно после знаменитой охоты де Ботерна, неожиданно напал на детей в районе Бессер-Сен-Мари. 10 декабря он ранил двух женщин, а несколько дней спустя от него чудом спасся юноша. В 20-х числах декабря зверь снова открыл смертельный счёт.

Зимой и весной 1766 года монстр совершал смертельные нападения чуть реже и активизировался только летом. После убийства подростка 1 ноября зверь без видимой причины пропал на четыре месяца. Дал он о себе знать 2 марта 1767 года, когда загрыз мальчика у деревни Понтажу. У монстра как будто открылось второе дыхание — например, в мае он совершил 19 нападений.

Так как официальный Париж после отчёта де Ботерна утратил к Жеводану интерес, борьба с чудовищем полностью легла на плечи местного населения. Облавы одну за другой организовывал граф д'Апше. В ходе одной из них, 19 июня 1767 года, зверь вышел прямо навстречу Жану Шастелю, племянницу которого покалечил двумя неделями ранее. По словам соседей, Жан накануне освятил в церкви отлитую из серебра пулю, а перед самой охотой громко читал вслух Библию. Когда зверь приблизился к Шастелю, тот выстрелил в чудовище, а затем добил его.

В животе хищника обнаружили предплечье убитой незадолго до этого девочки. Да и местные жители признали в мёртвом животном того самого зверя. Тушу монстра некоторое время возили по населённым пунктам Жеводана, а затем изготовленное из его шкуры чучело отправили королю. Однако оно издавало столь мерзкий запах, что монарх приказал избавиться от «сувенира» — его то ли закопали в Версале, то ли сожгли, то ли просто выбросили.

По подсчётам историков, зверь совершил от 230 до 306 нападений на жителей Жеводана. Он убил не менее 123 человек, а ещё около полусотни покалечил.

Согласно описанию тела зверя, у него была непропорционально большая голова, вытянутая морда, большие клыки и длинные передние лапы. Он был покрыт жёсткой серо-рыжеватой шерстью с тёмными полосами. На теле были обнаружены следы от ранений, нанесённых ещё в 1765 году.

После гибели Жеводанского зверя пропал сын Жана Шастеля — лесник Антуан. В своё время он много путешествовал, попал в плен к алжирским пиратам, прожил несколько лет в Африке, а затем вернулся в родные места и вёл жизнь отшельника. Суеверные местные жители заговорили, что Антуан на самом деле был оборотнем и погиб в зверином обличье. Историки эту версию всерьёз не воспринимают, но при этом не исключают причастности Антуана к убийствам.

Как отметил Игорь Гайворонский, Антуан Шастель, имея какие-либо психические отклонения, мог выдрессировать некое животное, в том числе привезённое из Африки, и натравливать его на земляков. И не зря нападения прекратились, когда Шастели оказались в тюрьме. Логичным выглядит и то, что Жан Шастель покончил со зверем именно после нападения на его родственницу. Охотник мог намеренно прекратить кровавые развлечения сына или, наоборот, отвлечь от него внимание общественности, чтобы тот скрылся.

Видовая принадлежность монстра до сих пор вызывает дискуссии среди учёных.

«Волки стараются избегать встреч с человеком и не терзают своих жертв так, как это делал Жеводанский зверь. Разве что речь идёт о какой-то мутации или о раненом животном, обозлённом и не способном охотиться привычным образом», — заявил в беседе с RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.

Среди возможных «претендентов» на роль Жеводанского зверя — также гиена, леопард, ягуар и молодой лев. Любое из этих животных теоретически можно было привезти во Францию, однако ни одно из них полностью не соответствует описаниям, сделанным в Жеводане.

«Наиболее правдоподобной выглядит версия, высказанная не так давно специалистами из музея естественной истории Парижа. Согласно ей, зверь был не гиеной или каким-либо другим экзотическим животным, а хищником семейства собачьих — например, волком или гибридом волка и собаки без указания породы. Подобные особи нередко вырастают до очень крупных размеров. Этим можно объяснить и белое пятно на груди, о котором говорят очевидцы, и длинные когти», — утверждает Александр Кадира.

Жеводанский зверь стал героем многих книг и фильмов. Одна из самых известных картин о нём — «Братство волка».