«Зимнее яйцо» Фаберже из коллекции Николая II продали за 25,7 миллиона долларов

Лондонский аукционный дом Christie’s продал «Зимнее яйцо» Фаберже, входившее в коллекцию императора Николая II, за рекордную сумму в 19,5 миллиона фунтов стерлингов (25,7 миллиона долларов — прим. «ВМ»). Об этом во вторник, 2 декабря, сообщила аукционист Юй Гэ Ван по итогам торгов.

© Christie’s

«Зимнее яйцо» было пасхальным подарком Николая II своей матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне в 1913 году. Дизайн яйца разработал молодой ювелир Альма Пиль, дочь известного мастера Карла Фаберже. Яйцо изготовлено из горного хрусталя и украшено резьбой, имитирующей морозные узоры, передает ТАСС.

Крупную золотую монету, которая была отчеканена в 1609 году для короля Испании Филиппа III, продали на аукционе в Швейцарии за рекордные 3,5 миллиона долларов.

Золотые карманные часы, найденные на месте крушения «Титаника», были проданы на аукционе за рекордную сумму — 1,78 миллиона фунтов стерлингов (184 миллиона рублей — прим. «ВМ»). Они принадлежали совладельцу знаменитого универмага Macy’s Исидору Штраусу.

Оригинальную сумку Hermès, которой владела французская певица и актриса Джейн Биркин, продали на аукционе Sotheby’s в Париже за 10 миллионов долларов с учетом комиссионных средств. Эта сумка была произведена в единственном экземпляре специально для артистки.