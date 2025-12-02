Мужчина пять лет играл в лотерею по своей системе и выиграл миллион рублей

Популярный таиландский фуд-блогер, известный под псевдонимом Plao Cooking, выиграл более 400 тысяч бат (около миллиона рублей) после того, как пять лет играл в лотерею по своей системе. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Мужчина регулярно покупал лотерейные билеты с номерами, заканчивающимися на 22, но всякий раз терпел неудачу. Перед розыгрышем, намеченным на 1 декабря, он предпринял очередную попытку победить и опубликовал в соцсети фото с большой пачкой билетов в руках.

На этот раз Plao Cooking повезло: его ставка оказалась удачной. По подсчетам The Thaiger, на снимке он держит в руках по меньшей мере 208 билетов. Если каждый из них принес ему две тысячи бат, то суммарный выигрыш составил не менее 416 тысяч бат.

Ранее сообщалось, что житель штата Мэриленд, США, скрыл от семьи свою победу в лотерее. Он забрал деньги всего за несколько дней до даты, когда выигрыш должен был «сгореть».