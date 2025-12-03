Каждый день в мире, а порой и в России, обязательно отмечают какой-нибудь праздник. Так, в среду, 3 декабря, празднуют Дeнь кaвкaзcкoй oвчapки, Дeнь мятнoгo лaттe и Дeнь «Дaвaй oбнимeмcя».

Дeнь кaвкaзcкoй oвчapки

Кавказские овчарки — порода весьма нестандартная как внешне, так по характеру. На самом деле, как и любые собаки, тем более служебной породы, они требуют ежедневной заботы и неустанной дрессировки. Кавказские овчарки очень смышленые и самостоятельны в службе, и эти свойства характера выработаны в них с древних времен.

Праздник призван привлечь внимание к важной роли, которую эти животные играют в жизни людей, и подчеркнуть необходимость бережного отношения к ним.

Дeнь мятнoгo лaттe

Латте — один из кофейных напитков с молоком, появившийся в Италии. Мятный латте или мокко с перечной мятой — это популярный сезонный рождественский напиток во многих кофейнях США. Поэтому неудивительно, что в праздничный сезон отмечается Национальный день мятного латте в этой стране. В честь праздника следует приготовить собственный мятный латте. А если не хочется варить кофе, то можно отметить праздник, выбрав мятный латте в меню любимой кофейни.

Дeнь «Дaвaй oбнимeмcя»

Дeнь «Дaвaй oбнимeмcя» — это неофициальный праздник, который отмечают в США. Согласно научным исследованиям, при объятиях в организме выделяется окситоцин, который положительно сказывается на настроении и самочувствии человека. Поэтому, чтобы отметить этот праздник, можно обняться со своими родными и друзьями или даже с незнакомыми людьми.