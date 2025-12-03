Почему в 1942 году красноармейцы сменили шинели на ватники

Сегодня слово «ватник» вышло далеко за рамки предмета гардероба, превратившись в эмоциональный политический ярлык. Но за этим современным значением стоит глубокая и суровая история настоящего армейского ватника — предмета, который стал одним из символов выживания и победы Красной Армии в Великой Отечественной войне.

Азиатские корни и советский стандарт

Конструкция стёганой ватной телогрейки пришла в русскую армию с Дальнего Востока. По одной из версий, впервые её массово сшили китайские портные для царских войск во время Русско-японской войны 1904-1905 годов. В СССР ватник обрёл свой канонический вид в 1932 году, когда комитет по стандартизации утвердил покрой куртки цвета хаки. Уже в августе 1941-го, с началом войны, появилась знакомая всем модель с отложным воротником.

К первой военной зиме задача была титанической: одеть миллионы солдат. Тыл с ней справился. Как писал генерал-полковник Иван Голоушко, к холодам 1941 года на складах уже было запасено почти 6,7 млн ватных телогреек и 7,8 млн ватных шаровар.

«Даже удивляться приходилось иногда, откуда бралось столько обуви, особенно валенок, ватных телогреек, полушубков, шапок?» — вспоминал главный тыловик армий Жукова Николай Антипенко.

Их круглосуточно шили на фабриках женщины, заменившие ушедших на фронт мужей. Партии ватников поступили и от союзной Монголии. Этот «спасительный вал» тёплой одежды стал стратегическим преимуществом. Пока немецкие солдаты, застигнутые морозами в летних шинелях, закутывались в отобранные у населения платки, красноармеец в ватнике был лучше защищён от стихии.

Переодевание тыловиков

Весной 1942 года главнокомандование Красной Армии решило пересмотреть нормы выдачи обмундирования. 25 марта вышло постановление №ГОКО-1490с «О прекращении с 1 апреля 1942 года выдачи шинелей рядовому и младшему начсоставу тыловых частей, учреждений и отдельным категориям военнослужащих и переводе их на снабжение ватными куртками». Для исполнения данное постановление было объявлено фронтам приказом ГКО №160 от 4 апреля.

Документ за подписью Иосифа Сталина касался различных тыловых служб: санитарных, ветеринарных, продовольственных, обозно-вещевых учреждений, заправщиков техники, сотрудников складов и мастерских, органов военных сообщений. Исключительно ватниками экипировался личный состав рабочих, плотничных, дорожно-эксплуатационных, гужтранспортных, топографических частей. Отдельно упоминались автотранспортные части и «шофёры всех родов войск». К счастью, тыловикам не нужно было впопыхах бежать сдавать ранее полученные шинели. Их разрешалось оставить себе «до износа».

Причина нововведения не объяснялась. Но очевидно, Сталин решил сэкономить шинели для нужд непосредственно фронтовиков.

Тыловики носили на ватниках знаки отличия – петлицы с ними крепились на отложном воротнике. Впоследствии, в 1943-45 годах, многие сержанты и офицеры тыла стали носить на ватнике погоны, как бы причудливо это не выглядело. Они или пришивались к плечевому шву, либо держались на специально пришитых шлёвках. Однако официальных распоряжений на сей счёт не издавалась.

По данным Ивана Голоушко, в ходе войны Красная Армия получила около 20 млн ватных телогреек и шаровар. По другой информации, 20 млн – это лишь количество телогреек, которые были полностью изношены и не подлежали восстановлению.

Каждый год с переходом на летнюю форму солдаты сдавали ватники полковым интендантам. В тылу их сушили, дезинфицировали и отправляли на склады наркомата обороны до следующей зимы. Повторно использовались даже окровавленные и простреленные ватники, изъятые у раненых бойцов – их стирали и штопали. Всего было отремонтировано 17,3 млн телогреек.