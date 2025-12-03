Четвероногая атака: как советские боевые собаки обратили в бегство немцев

История военного дела знает множество примеров использования животных — от боевых слонов античности до специально обученных дельфинов-диверсантов в наше время. Однако один из самых драматичных эпизодов с животными на войне случился в конце июля 1941 года на Украине. Тогда служебные собаки прикрыли отход советских солдат и на несколько часов остановили превосходящие силы противника.

От границы — в самое пекло

В первые месяцы Великой Отечественной войны отступавшие части Красной Армии вели тяжелейшие оборонительные бои. Вместе с войсками Юго-Западного фронта на восток отходили бойцы отдельной Коломыйской пограничной комендатуры, ранее охранявшие границу в Ивано-Франковской области. С ними был и их особый резерв — личный состав школы служебного собаководства пограничных войск НКВД УССР, эвакуированный из Коломыи.

К концу июля подразделение, преобразованное в Отдельный батальон особого назначения под командованием майора Филиппова, оказалось в районе села Легедзино под Уманью. Здесь, в местности, известной как Зеленая Брама, советские войска попали в тяжелое положение. 30 июля стало известно, что противник готовится атаковать штаб 8-го стрелкового корпуса, прикрывать который должен был и батальон майора Филиппова.

В распоряжении пограничников находилось около 150 служебных овчарок со своими 25 проводниками. Командование рассматривало это подразделение скорее как вспомогательное, тем более что незадолго до этого его покинули старшие офицеры-кинологи — командование отозвало их в Киев. Возглавил этот «собачий спецназ» старший лейтенант Ермакова.

Овчарки в

Утром 31 июля немецкие части силой до двух батальонов пехоты при поддержке бронетехники перешли в массированное наступление. Пограничники приняли бой. Почти 14 часов овчарки, не получая пищи, лежали под огнем в роще, сохраняя выдержку и молчание, несмотря на грохот разрывов. К полудню положение защитников стало критическим: боеприпасы заканчивались, а немецкие цепи подошли на несколько десятков метров. Именно тогда майор Филиппов отдал старшему лейтенанту Ермакову последний приказ: спустить собак.

Разом около 150 овчарок стремительно ринулись через пшеничное поле на врага. Для измотанных долгим боем немецких солдат эта атака стала шоком. «На фашистскую злость овчарки ответили своей собачьей злостью. За несколько секунд обстановка на поле боя резко изменилась в нашу пользу», — вспоминал участник тех событий. Псы вцеплялись в солдат, сея панику и хаос. Противник был вынужден отступить, бросив захваченные позиции. Немцы пытались отбиваться штыками и прикладами, а затем открыли по собакам и пограничникам минометный огонь.

Ценой этой беспримерной контратаки удалось выиграть драгоценное время и обеспечить возможность отхода для остатков оборонявшихся красноармейцев. В бою погибли около 500 пограничников. Большинство овчарок также пали или были тяжело ранены. Часть собак, оставшись без проводников, разбежалась по окрестным лесам.

Оставшиеся в живых псы, по свидетельствам местных жителей, одичали, но продолжали нести свою службу: они прекрасно отличали советских солдат от оккупантов и могли атаковать немцев, защищая местных жителей. Селяне, помня о подвиге, тайно подкармливали четвероногих защитников.

9 мая 2003 года на окраине Легедзино был открыт мемориал, ставший, пожалуй, единственным в мире памятником, посвященным подвигу служебных собак в масштабном сражении. На гранитном постаменте высечены слова: «Остановись и поклонись. Здесь в июле 1941 года поднялись в последнюю атаку на врага бойцы отдельной Коломыйской пограничной комендатуры. 500 пограничников и 150 их служебных собак полегли смертью храбрых в том бою».