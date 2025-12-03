Выигравший в лотерею миллионы рассказал о необычном талисмане

Житель штата Иллинойс, США, выиграл в лотерею и назвал своим счастливым талисманом бабушку. Об этом пишет UPI.

Мужчина рассказал, что специально приехал в магазин во время обеденного перерыва за лотерейным билетом. Выйдя из машины, он заметил на парковке такой же автомобиль, который водит его бабушка. Оказалось, что это правда была машина его родственницы, в магазине они встретились.

Бабушка обняла мужчину и, как он стал рассказывать позже, таким образом «зарядила его на удачу». Он купил счастливый билет, который принес ему один миллион долларов (78 миллионов рублей).

Счастливчик заявил, что точно поделится частью выигрыша с бабушкой. Оставшиеся деньги он потратит на покупку новой машины.

