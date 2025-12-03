Репортер ловко поймал падающее оборудование и прослыл легендой

Репортер ирландского канала RTE News Мишель Лехан ловко поймал падающее осветительное оборудование в прямом эфире. Видео инцидента, опубликованное в TikTok, вызвало бурные обсуждения: журналист прослыл легендой в сети.

Лехан рассказывал о визите президента Украины Владимира Зеленского в Ирландию, когда внезапно один из осветительных приборов начал падать. Репортер с невозмутимым видом поймал его и поставил на место, после чего извинился перед зрителями и продолжил вести репортаж.

Зрители, посмотревшие фрагмент эфира, восхитились спокойствием журналиста и его сосредоточенностью на работе.

«Настоящий профессионал», «Он легенда», «Он заслуживает повышения зарплаты», «У него отличные рефлексы», — высказались комментаторы.

Ранее сообщалось, что репортер австралийского телеканала Channel 9 Оуэн Леонард скорчил гримасу и выругался в прямом эфире. Случившееся позабавило зрителей.