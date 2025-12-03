Как «герой-любовник» Лаврентий Берия поддерживал свою мужскую силу

Образ Лаврентия Берии в массовом сознании состоит из двух частей: всесильного главы НКВД и страстного сластолюбца. Легенды рисуют его не просто любвеобильным, а настоящим сексуальным гигантом. Говорили, что у него были сотни любовниц, и даже биограф Заза Цквитария шутил: чтобы справиться со столькими женщинами, Берия должен был обладать невероятной потенцией.

«Автомобиль-хищник»

Легенды о похождениях Берии начали распространяться ещё при его жизни. Одна из самых известных гласила, что в вечерней Москве медленно «полз» его автомобиль. Сам хозяин машины якобы высматривал в окна прохожих, выбирая очередную жертву для своего внимания.

По словам сына Серго Берии, однажды его отец закрутил роман с тбилисской красавицей. Роман закончился грандиозным скандалом, устроенным женой Ниной Теймуразовной. Была и более мрачная версия: возлюбленная родила от Берии ребёнка, которого его помощники сдали в московский детский дом.

Говорили и о других историях. Например, о его связи с юной Валентиной Дроздовой, которая после рождения дочери подала заявление об изнасиловании. Секретарь ЦК Шаталин утверждал, что при обыске кабинета Берии нашли множество предметов женского гардероба. А главной сенсацией стал список 25–27 женщин — любовниц с именами и телефонами, который якобы составлял сам нарком.

Диета для «героя-любовника»

Чтобы объяснить мифическую силу Берии, современники обращались к его образу жизни. Он действительно следил за здоровьем: занимался спортом, бегал по утрам, в отпуске ходил в горы. Особенно Берия следил за питанием: не пил крепкого алкоголя, избегал жирного и мучного, предпочитал грузинскую кухню — фасоль и грецкие орехи.

Но главной пикантной деталью стал острый красный перец. Переводчик Валентин Бережков вспоминал, как на Тегеранской конференции Берия ел перчики, словно семечки. Переводчик попробовал — и чуть не обжёг губы. На это Берия заметил:

«Это очень полезно. Каждый мужчина должен ежедневно съедать тарелку такого перца!»

Преувеличенная сила

Однако многие сомневаются в том, что, благодаря диете или каким-то иным методам, Лаврентий Берия действительно был тем сексуальным гигантом, которым его пытались выставить. Например, в рассказ актрисы Татьяны Окуневской, якобы изнасилованной Берией, не верила даже ее собственная дочь. Дочь утверждала, что мать «всегда и во всем оставалась актрисой». Нина Алексеева, выступавшая вместе с хором НКВД, также вспоминала о том, что вступила в связь с Лаврентием Павловичем не по своей воле. Между тем сын Берии, Серго, заявлял, что Алексеева просто решила подзаработать на вымышленной ею самой истории.

Вообще, Серго Берия в своей книге «Сын за отца отвечает» писал о том, что слухи о его отце, как о сексуальном маньяке, сильно преувеличены. Серго был уверен в том, что упомянутый выше список, составленный Саркисовым, и другие доказательства были сфабрикованы. Супруга Берии тоже не верила в мифы о многочисленных любовницах мужа. По мнению родственников наркома, большинство женщин, с которым общался Лаврентий Павлович, были его агентами, а не половыми партнершами. Серго Берия признавался, что ему известно только об одном романе отца с той самой тбилисской красавицей.