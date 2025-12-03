Мужчина 30 лет скрывал вторую семью и попал в тюрьму

Житель Сингапура, который 30 лет скрывал вторую семью, попал в тюрьму на год и пять месяцев. Об этом пишет Mothership.

67-летний Нг Теонг Мин впервые женился в 1980 году на школьной возлюбленной. В браке у них родилось двое детей. С 1985 по 1995 год мужчина часто бывал по работе в малайзийском губернаторстве Саравак, где завел отношения с еще одной женщиной и в декабре 1995-го женился на ней. В этом браке у него также родилось двое детей, при этом вторая жена знала о первой.

Первая жена узнала, что Мин живет на две семьи только после того, как аноним сообщил об этом в Управление иммиграции и контрольно‑пропускных пунктов Сингапура, и было проведено расследование. Первая жена решила подать на развод. Мин расплакался в суде и заявил, что раскаивается и берет на себя всю ответственность за причиненную первой семье боль.

В итоге 2 декабря его приговорили к тюремному сроку. Мин пообещал, что после выхода на свободу станет самым лучшим семьянином.

Ранее в Сингапуре 49-летнего гражданина Индии приговорили к трем месяцам и трем неделям тюрьмы за двоеженство. Суд установил, что мужчина, женатый на 55-летней жительнице Сингапура, в 2022 году вступил во второй брак.