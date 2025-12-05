5 декабря: как кошки на Прокопьев день меняют жизнь человека

Православная церковь вспоминает мученика Прокопия, апостолов от 70-ти Филимона, Архиппа и мученицу равноапостольную Апфию. В народном календаре это просто Прокопьев день.

Про эту дату раньше говорили так: "Пришел Прокоп - разрыл сугроб, по снегу ступает - дорогу копает". С этого дня ранее открывали санный путь. Чтобы с пути не сбиться, по обочинам втыкали ветки деревьев или колья, к которым крепили солому или ветошь. Такие указатели называли вехами. Чтобы защитить себя от вреда и зла, на дороги выбрасывали различные вещи, затаптывали их. А поднимать было нельзя, иначе все выкинутые чужими беды на себя возьмешь.

По приметам в этот день надо наблюдать за кошками. Если перебежала дорогу, то жизнь скоро изменится. Если кошка была темная - жди неприятности, а светлая - хорошие новости. Нельзя было в этот день дарить живые и неживые цветы. Если же такие цветы брали, считалось, что одариваемому грозят неприятности. Нельзя в этот день делиться сахаром или солью. Считалось, что вместе с ними из дома уйдет благополучие. Не давали в день Прокопия в долг деньги, чтобы нищету не приманить.

Если снега нет, морозов месяц не будет. Резко потеплело - снег жди. Небо скрыли тучи, значит, скоро придут метели.